Gli Octopath Traveler arrivano gratis a sorpresa su Game Pass, da ora

Square Enix ha appena deciso di fare due regali imperdibili per tutti i fan dei JRPG: se siete iscritti a Xbox Game Pass, potete infatti scaricare da questo momento Octopath Traveler I e II gratis sulle vostre console e PC, senza ulteriori costi aggiuntivi.

L'annuncio arriva a sorpresa dal sito ufficiale di Square Enix e si tratta di un vero shadowdrop: il secondo capitolo non era infatti disponibile fino a questo momento sulle console Xbox, motivo per cui si tratta di un debutto gratuito fin dal day-one.

Per quanto riguarda invece il primo Octopath Traveler si tratta di un ritorno sul servizio in abbonamento (che trovate su Amazon), dato che in passato era già stato reso disponibile gratuitamente.

L'annuncio rivela anche una piacevole sorpresa anche per i fan di casa PlayStation: adesso il primo capitolo è ufficialmente acquistabile su PS5 e PS4, ponendo dunque ufficialmente fine alle bizzarre esclusività della serie.

In contemporanea con questi annunci, Square Enix ha colto l'occasione anche per svelare fino a quando Octopath Traveler I & II resteranno disponibili su Xbox Game Pass — un'operazione decisamente insolita per i giochi del servizio, ma sicuramente gradita.

Il publisher sottolinea che entrambi i capitoli della saga JRPG potranno essere scaricati e giocati gratuitamente — ovviamente a patto di essere iscritti a Game Pass — fino a gennaio 2026. Sfortunatamente, non è stato comunicato un giorno preciso per la rimozione, ma almeno abbiamo un'indicazione.

Ci sarà dunque circa un anno e mezzo di tempo per poter provare entrambe queste piccole perle che ogni appassionato dei JRPG non dovrebbe lasciarsi scappare: come accennavamo in apertura, i download sono già disponibili da adesso, motivo per cui non possiamo che concludere questo articolo annunciandovi buon download e buon divertimento!

Il reveal ha dunque confermato un leak emerso proprio nelle scorse giornate, anche se l'anticipazione parlava soltanto dell'arrivo del secondo capitolo.

Restiamo ancora in attesa di scoprire quali saranno i prossimi giochi gratuiti in arrivo per il mese di giugno: nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi che sono già stati distribuiti altri 2 giochi gratis proprio pochi giorni fa.