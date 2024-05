Xbox Game Pass, un big soulslike forse è in arrivo gratis

Il catalogo di giochi gratis di Xbox Game Pass potrebbe espandersi nelle prossime settimana con una nuova produzione davvero interessante per gli amanti dei soulslike.

Secondo l'insider eXtas1s su eXputer, che aveva già predetto correttamente l'arrivo di Brothers A Tale of Two Sons tra i giochi di maggio, il servizio in abbonamento si starebbe preparando all'esordio di uno dei titoli più ambiziosi rilasciati durante lo scorso anno.

Si tratta di Lords of the Fallen, il rilancio di Hexworks particolarmente atteso dai fan del genere ma che, nonostante alcune buone trovate, aveva anche fatto emergere diverse limitazioni — come vi aveva narrato il nostro Domenico Musicò nella recensione dedicata.

Sarebbe in ogni caso un bel colpo per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), che potrebbero godersi questa produzione senza dover spendere nemmeno un centesimo in più e a distanza di meno di un anno dal lancio.

E secondo le indiscrezioni del leaker, non mancherebbe molto al suo debutto: Lords of the Fallen sarebbe infatti uno dei giochi gratis previsti per la seconda metà di maggio, più precisamente nell'ultima settimana del mese.

L'insider sottolinea di sapere anche il giorno prestabilito, ma di non volerlo rivelare pubblicamente qualora si decidesse una piccola modifica di un giorno o due poco prima dell'annuncio: in ogni caso, dovrebbe essere disponibile entro la fine di maggio 2024.

Inutile sottolineare che Lords of the Fallen diventerebbe in automatico uno dei giochi gratis più importanti del mese, qualora le indiscrezioni venissero confermate ufficialmente.

Per il momento, nonostante si sia rivelato un insider spesso affidabile, ovviamente non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine con tutte le novità relative al catalogo di Xbox Game Pass.

A tal proposito, vi ricordiamo di dare un'occhiata al catalogo di giochi in uscita: ben 8 titoli lasceranno Xbox Game Pass a metà maggio.