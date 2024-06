Quanto dura e quanti giochi mostrerà Xbox Games Showcase? Arriva una risposta

L’Xbox Games Showcase, seguito dal Black Ops 6 Direct, sarà trasmesso in diretta streaming il 9 giugno 2024, a partire dalle 19:00 ora italiana.

Non solo novità lato Game Pass, bensì un bel po' di novità che ci auguriamo riassestino Microsoft dopo mesi di chiusure e licenziamenti.

Se quindi il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, si inizia ora a parlare della durata complessiva dell'evento e soprattutto dei giochi che vedremo nel corso della serata.

Ora, come riportato anche da ResetEra, è il sempre bene informato Jeff Grubb a parlare dell'Xbox Games Showcase.

«Non voglio spoilerare nulla, ma i numeri che ho sentito parlando di due ore di durata e circa trenta giochi», ha dichiarato Grubb.

«Almeno una manciata di quei giochi sono titoli di cui non abbiamo mai sentito parlare prima. Quindi è come... ok, è un buon punto di partenza. Se tutti questi giochi sono davvero forti, posso tranquillamente dare alla conferenza un 8 e, se l'esecuzione è perfetta, arriveremo a un 9 su 10.»

Insomma, Grubb sembra essere davvero ottimista circa la riuscita di un evento - quello di Xbox - che non può e non deve deludere gli addetti ai lavori.

Questo sarà infatti il primo Showcase durante il quale verranno presentati i giochi del portfolio di studios tra cui Activision, Blizzard, Bethesda e Xbox Game Studios, oltre ai titoli dei partner di terze parti.

Sulle nostre pagine seguiremo entrambi i livestream del 9 giugno in diretta con news e recap, quindi restate in zona.

Nel mentre, parlando sempre di eventi alle porte, Remedy ha confermato, a modo suo, che alla Summer Game Fest 2024 si parlerà del DLC di Alan Wake 2 ambientato a Night Springs.

Ma non solo: dopo la "delusione" di Silent Hill 2 Remake, i fan potranno godere del nuovo horror di Keiichiro Toyama con un nuovo aggiornamento proprio alla Summer Game Fest.