Xbox Game Pass, un altro gioco gratis dice addio a sorpresa

La lista di giochi gratis che abbandonerà Xbox Game Pass nelle prossime ore si è appena allungata a sorpresa: non saranno più 8 i giochi gratis pronti a lasciarci, ma addirittura 9.

Come segnalato infatti da True Achievements, la lista dei giochi gratis in uscita si è infatti aggiornata con l'inserimento di Rocket Arena, lo sfortunato sparatutto multiplayer di casa Electronic Arts.

Il titolo era presente nel catalogo tramite l'inclusione di EA Play, disponibile su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), ma Electronic Arts ha annunciato a sorpresa che proprio a partire da domani non sarà più disponibile da giocare gratuitamente.

La compagnia non ha annunciato il perché di questo annuncio a sorpresa, ma se consideriamo che l'ultimo aggiornamento rilevante risale alla Stagione 4 del 2021, è probabile che la rimozione stia avvenendo in previsione di un probabile e temuto end-of-service, ovvero lo spegnimento dei server.

Difficile saperlo con certezza in assenza di comunicati ufficiali, ma dato il tempismo decisamente bizzarro e sospetto, al momento è l'unica ipotesi credibile che ci sentiamo di fare al riguardo.

In ogni caso, se avevate curiosità di provare questo curioso sparatutto, avrete solo poche ore a disposizione prima che non sia più disponibile gratuitamente.

Questa è una delle rarissime volte in cui gli annunci della rimozione di un gioco arrivano a così poche ore di distanza dal loro effettivo addio, il che fa indubbiamente pensare che il futuro di Rocket Arena non sia poi così solido.

In ogni caso, il nostro consiglio è di continuare a tenere d'occhio la lista dei giochi gratis in uscita per non lasciarvi sfuggire nessuna piccola perla. Fortunatamente, anche Xbox ha deciso di venire incontro agli utenti più distratti con una novità molto utile.

Ricordiamo a tal proposito che da oggi sarà disponibile l'ultimo gioco gratis della prima metà di novembre: restiamo in attesa di un comunicato ufficiale per scoprire il resto della line-up del mese.