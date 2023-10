Xbox Game Pass, 8 giochi gratis dicono addio a novembre

Durante la giornata di oggi è arrivata la consueta notizia che non fa mai piacere leggere: ben 8 giochi gratis sono pronti ad abbandonare ufficialmente il servizio in abbonamento.

Come è ormai noto, Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) si aggiorna costantemente per includere tantissimi titoli di spessore e indie, molti dei quali sono disponibili fin dal day one.

Advertisement

Proprio in queste ore sono stati infatti resi noti i primi titoli che arriveranno il prossimo novembre.

Purtroppo, nel caso dei giochi di terze parti, queste inclusioni non dureranno per sempre e hanno una scadenza ben precisa: per questo motivo, il catalogo è sempre pronto ad informarci per tempo per svelare quali titoli sono pronti a lasciarci ogni metà e fine mese.

È dunque arrivato il momento di scoprire quali sono tutti i titoli che ci diranno ufficialmente addio a novembre (in data da destinarsi), come riportato sul sito ufficiale di Xbox:

Xbox Game Pass: giochi rimossi da novembre 2023

Coffee Talk (Cloud, Console, e PC)

Exapunks (PC)

Ghost Song (Cloud, Console, e PC)

Gungrave G.O.R.E (Cloud, Console, e PC)

Football Manager 2023 (PC)

Football Manager 2023 Console (Cloud, Console, e PC)

Lapin (Cloud, Console, e PC)

Townscaper (Cloud, Console, e PC)

Tra i giochi che stanno per dirci addio non possiamo che segnalarvi Football Manager 2023, il noto manageriale calcistico che verrà presto soppiantato dalla versione 2024.

Immaginiamo che avete all'incirca due settimane per poter scaricare e provare tutti questi titoli prima che sia troppo tardi: ovviamente, vi ricordiamo che potrete anche sceglierli di acquistarli con uno sconto speciale prima della loro rimozione, se abbonati a Xbox Game Pass.

Vedremo se i giochi previsti a novembre daranno una ulteriore spinta a Game Pass, che già con Starfield ha avuto un prevedibile boost.

Per concludere anche durante la festa di Halloween arrivano nuovi sconti settimanali per Xbox Store: scopriamo insieme i migliori giochi in offerta.