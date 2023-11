Xbox Game Pass, c'è una novità per tenere d'occhio i giochi gratis in uscita

Xbox Game Pass è ormai diventato un servizio quasi imprescindibile per qualunque fan abbia scelto di acquistare le console di casa Microsoft, ma come ormai i suoi abbonati sapranno, non tutti i giochi restano in catalogo per sempre.

A eccezione delle esclusive first-party, moltissimi dei giochi gratis presenti nel servizio in abbonamento (che trovate su Amazon) resteranno scaricabili solo per un periodo limitato di tempo.

Sfortunatamente, gli utenti non sapranno mai l'effettiva longevità di questi accordi: Xbox Game Pass si limita infatti a comunicare ai suoi utenti gli addii con circa due settimane di anticipo, come avvenuto anche per gli imminenti 8 titoli in uscita.

Microsoft ha però pensato di introdurre una piccola ma utile novità per aiutarvi a tenere conto di questi addii: come segnalato da Pure Xbox, se adesso proverete ad avviare uno dei giochi gratis pronti a lasciare il servizio, sarete avvertiti da un'apposita schermata.

Una notifica vi segnalerà infatti l'effettiva data in cui non sarà più disponibile il titolo che avete avviato, segnalandovi anche la possibilità di acquistarlo su Xbox Store in offerta. Oppure, ovviamente, invitandovi a giocarlo fino a quando non sarà effettivamente rimosso.

Considerando che esiste già una sezione con i titoli in uscita, probabilmente non si tratta di una modifica che cambierà enormemente la vostra vita, ma è comunque una novità che aiuterà gli utenti più distratti e comunque utile a programmare il nostro tempo libero.

L'augurio di molti fan è che presto Xbox Game Pass possa decidere di estendere le date di avvertenza, arrivando magari a un mese invece di due settimane per dare maggiore preavviso, ma per il momento è importante ricordarsi di tenere costantemente d'occhio il catalogo a metà e fine mese.

Per il momento, vi ricordiamo che a novembre abbiamo visto tanti nuovi giochi gratis sul servizio, ma anche per la prossima settimana sono previste alcune sorprese.

Ma come stanno andando le console next-gen di Microsoft, a distanza di 3 anni dal lancio? Abbiamo fatto il punto sulla situazione in uno speciale dedicato.