Xbox Game Pass Ultimate svela a sorpresa l'ultimo gioco gratis di marzo

Pensavamo che Xbox Game Pass avesse esaurito le sorprese per questo mese con il lancio al day-one di Atomfall, ma evidentemente il servizio in abbonamento aveva ancora l'ultima carta da svelare per concludere il mese al meglio.

Da questo momento potete infatti scaricare l'ultimo — salvo ulteriori sorprese — gioco gratis di marzo 2025: si tratta di EA Sports College Football 25, la simulazione sportiva dedicata al football americano universitario.

Si tratta del primo nuovo capitolo della serie dopo undici anni da NCAA Footbal 14, rivelatosi fin da subito un campione di incassi negli Stati Uniti.

Il nuovo simulatore sportivo è stato inserito nelle scorse ore all'interno del catalogo di EA Play e, di conseguenza, potrà essere giocato esclusivamente dagli utenti iscritti all'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Dato che EA Sports College Football 25 è stato rilasciato solo su console next-gen, potrete giocarlo solo su Xbox Series X|S: tuttavia, segnaliamo che è disponibile anche una versione in Cloud, qualora preferiate giocarlo su PC o su altri dispositivi.

Come segnalavamo in apertura, l'arrivo di questa produzione non era stato segnalato con precedenti annunci: si tratta di un vero shadowdrop che, pur essendo pensato prevalentemente per il pubblico statunitense, potrebbe attirare anche i più curiosi in Italia.

EA Sports College Football 25 è già disponibile per il download gratuito da adesso, a patto ovviamente di essere iscritti a Xbox Game Pass Ultimate: non posso che concludere augurandovi buon divertimento, invitandovi ovviamente a restare sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le prossime novità in arrivo.

Per il momento siamo già a conoscenza di alcuni dei prossimi giochi gratis disponibili ad aprile, anche se ovviamente si tratta di una lista parziale e incompleta: l'annuncio vero e proprio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

