Xbox Game Pass: tutti i giochi gratis confermati ad aprile 2025

Nelle prossime ore dovremmo poter scoprire i giochi gratis in arrivo per la seconda metà di marzo su Xbox Game Pass, ma in attesa che arrivi l'annuncio ufficiale possiamo già iniziare a fare il punto della situazione per il prossimo mese.

Come ci ricorda infatti Game Rant, il servizio in abbonamento sta già preparando il terreno per aprile 2025, confermando ben 6 giochi gratuiti che saranno disponibili fin dal day-one su console.

Significa che, salvo ulteriori sorprese, questi titoli saranno giocabili solo con i piani Ultimate (che trovate su Amazon) e PC Game Pass, anche se ovviamente saranno una piccolissima parte del catalogo che ci attende il prossimo mese.

In attesa di saperne di più, di seguito vi riepilogheremo dunque tutti i giochi già confermati ad aprile 2025 su Xbox Game Pass:

Xbox Game Pass: giochi confermati di aprile 2025

South of Midnight - 8 aprile

- 8 aprile Commandos: Origins - 9 aprile

- 9 aprile Descenders Next - 9 aprile

- 9 aprile Blue Prince - 10 aprile

- 10 aprile Tempopo - 17 aprile

- 17 aprile Clair Obscur: Expedition 33 - 24 aprile

Il titolo più interessante del prossimo mese dovrebbe essere Clair Obscur: Expedition 33, gioco di ruolo a turni sviluppato da Sandfall Interactive e ispirato alla Francia della Belle Époque.

Una produzione che il nostro Domenico Musicò ha potuto provare in anteprima per voi nelle scorse settimane, raccontandovi che «ambisce a essere uno dei punti di riferimento per quei giochi di ruolo di matrice nipponica che non vedono da molti anni un nuovo esponente di spicco».

Si preannuncia dunque un mese molto interessante, anche se ovviamente dobbiamo ricordarvi che marzo 2025 non è mica finito qui: proprio da domani arriverà infatti un altro gioco gratis molto interessante, proposto in versione Game Preview.

Oltre alla seconda metà di marzo, nelle prossime ore dovrebbero essere svelati ufficialmente anche i giochi gratis pronti a dire addio alla fine del mese: non appena avremo ulteriori dettagli in merito, vi informeremo come sempre sulle nostre pagine.