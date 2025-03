Atomfall arriva gratis su Xbox Game Pass al day-one, da oggi

L'ultimo gioco gratis di marzo 2025 su Xbox Game Pass è allo stesso tempo l'omaggio più interessante di questo mese, trattandosi di una delle produzioni più affascinanti che sarà disponibile direttamente al day-one.

Già da oggi 27 marzo 2025, giorno del lancio, gli utenti iscritti al servizio in abbonamento potranno infatti giocare gratuitamente con Atomfall, l'ambiziosa nuova IP sviluppata da Rebellion, autori della saga Sniper Elite.

Si tratta di un'avventura con meccaniche survival ambientata in una realtà alternativa del 1957, che ci mostra cosa sarebbe potuto succedere dopo il disastro nucleare di Windscale, realmente accaduto nella storia.

Il nostro Gianluca Arena è rimasto colpito positivamente da questa produzione: nella recensione dedicata gli ha assegnato un 7.6 e, pur sottolineando che ci sono diversi aspetti ancora da migliorare, vi ha spiegato che è «il lavoro migliore di Rebellion fin qui, in quanto nuova proprietà intellettuale» e a cui non è sicuramente mancato il coraggio.

Tra poche ore avrete la possibilità di provarlo senza aver bisogno di spendere neanche un centesimo in più: Atomfall verrà infatti aggiunto al catalogo di Xbox Game Pass, ma trattandosi di un videogioco al day-one avrete bisogno di essere iscritti ai piani PC o Ultimate (che trovate su Amazon).

Nel momento in cui scrivo questo articolo, non è ancora possibile riuscire ad avviare l'ultima fatica di Rebellion: il lancio definitivo è infatti previsto tra circa 6 ore, ovvero nel corso del tardo pomeriggio odierno.

Tuttavia, potrete già iniziare a prepararvi effettuando la pre-installazione di Atomfall: considerando che il peso può arrivare a raggiungere i 30GB, vi consiglio di procedere il prima possibile così da farvi trovare pronti per il suo arrivo nel catalogo.

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio dei giochi gratis in arrivo ad aprile: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena scopriremo la lista completa.

Mentre attendete il rilascio di Atomfall, vi consiglio anche di dare un'occhiata ai 10 giochi gratis pronti a lasciare Game Pass a fine marzo.