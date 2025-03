10 giochi gratis lasciano Xbox Game Pass a fine marzo 2025

Xbox Game Pass ha appena svelato quali giochi dovremo salutare alla fine del mese: purtroppo la lista questa volta è decisamente lunga e include anche diversi big.

Gli utenti iscritti al servizio in abbonamento dovranno infatti prepararsi a dire addio a ben 10 giochi gratis, svelati nell'apposita sezione "Presto non disponibile" nelle rispettive app su Xbox e PC.

Abbiamo dunque compilato per voi la lista completa di titoli che presto non potrete più scaricare e giocare senza costi aggiuntivi: la trovate qui di seguito.

Xbox Game Pass: giochi gratis rimossi dal 31 marzo 2025

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

Lil Gator Game

MLB The Show 24

Monster Hunter Rise

Open Roads

The Lamplighters League

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza: Like a Dragon

Come potete vedere voi stessi ci sono diverse produzioni importanti: mi sento di segnalarvi in particolar modo Monster Hunter Rise che, soprattutto dopo l'enorme successo ottenuto da Wilds, è sicuramente meritevole della vostra attenzione.

Brutte notizie anche per i fan di Yakuza, con la saga che prosegue la sua "fuga" da Xbox Game Pass perdendo ben 4 capitoli della serie, tra l'altro tra i più apprezzati dagli appassionati, come Yakuza 0 e Like a Dragon.

Vale la pena di tenere d'occhio anche Hot Wheels Unleashed 2, divertente gioco arcade basato sulle storiche macchinine giocattolo.

Tutti i giochi inclusi nell'elenco sono disponibili sia su console che su PC, con l'unica eccezione di MLB The Show 24 — quest'ultimo scaricabile solo su Xbox.

Inoltre, il catalogo completo potrà essere giocato anche direttamente in streaming per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon): una buona soluzione per provarli subito e senza dover attendere i tempi di download.

Ovviamente non posso che invitarvi a provarli il prima possibile, approfittando di queste ultime settimane di tempo per scoprire se possono fare al caso vostro: nel caso vogliate giocarli anche dopo il loro addio, segnaliamo che potrete approfittare di sconti di almeno il 20% su ogni prodotto.

Nelle prossime ore dovrebbero poi essere svelati con buona probabilità i nuovi giochi gratis in arrivo per la seconda metà di marzo: come sempre vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più. Nel frattempo, vi ricordo che già da oggi sarà disponibile un nuovo omaggio.