Xbox Game Pass, svelato un altro gioco gratis dal day-one

Arriva dalla Gamescom in svolgimento a Colonia la conferma che un altro gioco arriverà su Xbox Game Pass fin dal suo day-one – che rimane invece da fissare. Si tratta di Citizen Sleeper 2: Starward Vector, seguito dell'apprezzato gioco di ruolo originale uscito a maggio 2022.

A confermare la notizia sono stati lo sviluppatore Jump over the age e il publisher Fellow Traveller che, raggiungendoci anche con un comunicato stampa, hanno diramato un nuovo video che permette di dare uno sguardo ravvicinato alle novità che possiamo aspettarci dal gioco – e che trovate nel corpo di questa notizia.

Sviluppatore e publisher annunciano che «Citizen Sleeper 2 sarà lanciato su Xbox Series X|S e su Game Pass per console, per PC e anche in cloud, fin dal day-one».

Questo non significa, attenzione, che il primo Citizen Sleeper sia prossimo ad abbandonare il catalogo, anzi è proprio l'opposto: «l'originale Citizen Sleeper – uno dei più amati su Game Pass – rimarrà a sua volta all'interno del servizio».

Questo sequel vuole ampliare la formula apprezzata nel gioco originale, promettendo una narrativa più articolata e anche scenari più grandi nei quali tuffarsi.

«Offrirà lo stesso amato e premiato gameplay basato sui giochi da tavolo con dadi» anticipano gli sviluppatori, «a cui si affiancheranno nuovi sistemi e meccaniche che daranno maggior profondità, complessità e sfida».

Si sta insomma rivelando una Gamescom piuttosto ricca per Xbox, che nelle scorse ore aveva confermato anche l'arrivo di un altro gioco in catalogo fin dal day-one e che ha visto Phil Spencer esprimersi in merito all'importanza di avere un sistema aperto al di là delle console.

Inoltre, in queste ore il palco di Xbox ha fatto da scenario anche per l'annuncio del ritorno delle avventure di Broken Sword, che vedranno l'arrivo di un episodio completamente originale e di un rifacimento del capostipite.

In tutto questo, c'è spazio anche per una futura Xbox Series X Pro? A rispondere è stato direttamente Spencer.