Xbox svela alla Gamescom un altro gioco su Game Pass dal day-one

Buone notizie per gli amanti del franchise SteamWorld: nel corso della sua prima giornata alla Gamescom di Colonia, infatti, Xbox ha confermato che il prossimo capitolo della saga esordirà direttamente su Game Pass fin dal suo day-one, che peraltro è stato appena fissato.

Stiamo parlando di SteamWorld Build, videogioco che porta le meccaniche da costruzione cittadina nella saga di Thunderful, permettendovi di sbizzarrirvi tra scavi, gestione e tanti parametri da tenere d'occhio – come gli amanti dei city builder ben sanno.

«In SteamWorld Build, gli steambot fondano una città mineraria per dissotterrare un'antica tecnologia che può portarli nello spazio. Riuscirai a gestire efficacemente le risorse, a soddisfare le esigenze crescenti dei cittadini e a difendere la miniera dalle creature che si nascondono sottoterra?» spiegano gli sviluppatori, introducendo così all'atmosfera del gioco.

Fin dall'annuncio il gioco aveva avuto addosso gli occhi del mondo Xbox, con anche un post dedicato direttamente sul blog ufficiale.

Oggi, durante la Gamescom, è arrivata la conferma: SteamWorld Dig uscirà il 1 dicembre, come riferisce Pure Xbox, e lo farà essendo disponibile fin da quel momento per gli utenti su Game Pass (potete abbonarvi su Instant Gaming).

La notizia è confermata anche dal nuovo trailer che è stato pubblicato per l'occasione, che potete trovare di seguito.

Oltre che su Game Pass (e quindi su Xbox One e Xbox Series X|S), il gioco è atteso anche su Steam, su GOG, su Epic (tutti client per PC), su Nintendo Switch, su PlayStation 4 e su PlayStation 5.

