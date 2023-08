Broken Sword ritorna! Annunciati due nuovi giochi della saga

Se avete più o meno l'età di chi scrive (diciamo sopra i trenta, rimaniamo sul vago, ndr), ci sono ottime probabilità che vi ricordiate di allegri pomeriggi passati in compagnia di George e Nico, i due iconici protagonisti delle avventure di Broken Sword.

La saga punta e clicca, una delle più amate del suo genere – anche per l'atmosfera unica, tra serio e faceto, capace di far respirare mentre snocciola misteri da risolvere – è stata a sorpresa una protagonista dello show di Xbox alla Gamescom, dove ne è stato confermato il ritorno con due nuovi progetti inediti.

Uno di questi è pensato per portare avanti le nostre avventure. L'altro, invece, vuole fare leva sulla nostra nostalgia, poiché sarà un rifacimento del capostipite della saga.

Broken Sword: Parzival Stone

Si tratta di un gioco tutto nuovo, attualmente in sviluppo per PC, mobile e console non meglio precisate.

Revolution Software anticipa che ci troveremo di fronte a una direzione artistica da "super 2D" (una tecnologia che utilizza sfondi disegnati in 2D applicati a geometrie che sono invece tridimensionali, per farli muovere in real time, ndr), con George e Nico che si troveranno alle prese con dei cacciatori in cerca di tesori che risalgono all'epoca nazista. A questo si intrecceranno misteri medievali e... fisica quantistica, a quanto pare.

Il gioco, viene precisato, potrà essere giocato anche dai neofiti assoluti della saga, poiché non richiede di conoscere le precedenti avventure dei due protagonisti.

«Un focus sull'esperienza utente», spiegano gli sviluppatori, «assicurerà che il gioco possa piacere sia ai fan della serie, sia a una nuova generazione di giocatori pronti all'avventura». Di seguito il primo trailer.

Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged

In questo caso parliamo di una «reinvenzione» del primo Broken Sword, come l'hanno descritta gli autori, attualmente in sviluppo per PC, console e piattaforme mobile e attesa per inizio 2024.

L'idea degli autori è quella di «migliorare tutto quello che i fan amano, senza perdere il fascino che ha reso il gioco un classico senza tempo in questi venticinque anni».

Possiamo aspettarci, da quanto viene anticipato, un rifacimento che accolga i neofiti e gli appassionati di lungo corso, che permetterà di vivere il primo viaggio di Nico e George in 4K. Avremo degli sfondi ridisegnati, sprite animati con tecnologie odierne e anche un audio migliorato che si sposa al comparto grafico molto più attuale.

«È l'inizio di quello che chiamiamo il 'Rinascimento di Broken Sword'» ha dichiarato Charles Cecil, CEO e fondatore di Revolution Software, in occasione degli annunci. «Sia con Parzival's Stone che con Shadow of the Templars: Reforged stiamo dando una grande e forte offerta sia a coloro che hanno già vestito i panni di Nico e George e vogliono delle nuove avventure, sia alle persone che non hanno mai sentito parlare di questo franchise».

Rimaniamo in attesa di ulteriori update da Revolution Software e lucidiamo i mouse: nuovi click per risolvere misteri e sorridere delle goffe avventure di George e Nico ci attendono.