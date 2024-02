Xbox Game Pass potrebbe cambiare nome

Xbox Game Pass si prepara alle novità di questo 2024, visto che la prossima settimana sarà comunque cruciale per la compagnia stessa.

Chi è abbonato al servizio avrà infatti diverse novità a breve.

No, non parliamo necessariamente dei primi giochi gratis in arrivo a febbraio, ma una novità che potrebbe interessare anche il nome del servizio.

Come riportato anche da Game Pass Tracker, sembra che Xbox stia per abbandonare il classico nome "Xbox Game Pass".

Il servizio potrebbe infatti chiamarsi semplicemente "Microsoft Game Pass", secondo un annuncio dell'account ufficiale X/Twitter del noto rivenditore GameStop, visibile poco sopra.

Si tratta, quindi, di un potenziale segnale che Game Pass arriverà anche su altre piattaforme nel prossimo futuro, sebbene non è chiaro come e in che modo.

Al momento, lo ricordiamo ancora una volta qualora ce ne fosse bisogno, non vi è ancora nulla di ufficiale.

Non possiamo quindi non consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox e Game Pass per tutti gli aggiornamenti del caso.

Bisognerà infatti aspettare di vedere cosa ha in serbo l'evento "commerciale" annunciato da Phil Spencer pochi giorni fa e previsto nel corso della prossima settimana in data ancora da destinarsi.

Restando in attesa di tutte le novità dell'ecosistema Xbox, quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass?

In attesa di mettere mano a tutti i giochi gratis in arrivo questo mese, Xbox Game Pass ha già confermato 40 titoli per il 2024.

