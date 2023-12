Xbox Game Pass ha già 40 giochi gratis confermati nel 2024

Siamo ancora in attesa di scoprire quali saranno tutti i giochi gratis previsti per il mese di gennaio su Xbox Game Pass, ma il servizio in abbonamento si sta già preparando a dovere per il 2024, con tantissimi titoli in arrivo.

Anche se ovviamente non possiamo ancora sapere la lista completa, Microsoft e diversi sviluppatori hanno già fatto numerosi annunci a tema e, riassumendo tutti gli annunci, è possibile scoprire che ci sono già 40 giochi confermati per il prossimo anno.

Il 2024 sembra dunque essere un'annata importante per Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), che è pronto a dimostrarsi ancora una volta un abbonamento indispensabile per ogni fan su Series X|S.

Potete trovare la prima lista di giochi già confermati nella seguente grafica realizzata dall'utente X Baiisun, che include sia produzioni indie che tripla-A di spessore:

Nella lista possiamo vedere giochi come Stalker 2, Hellblade 2, Avowed, Persona 3 Reload e Hollow Knight Silksong, solo per citarne alcuni.

Ma l'elenco è destinato ad allungarsi ulteriormente, considerando che nel 2024 dovremmo assistere anche ai primi giochi di Activision Blizzard su Xbox Game Pass.

Per il resto, possiamo solo aspettare ulteriori annunci ufficiali in arrivo direttamente dalla casa di Redmond, così da sapere con maggiore certezza quando sarà possibile aspettarci molti di questi giochi sul servizio in abbonamento.

Vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo, ma l'anno nuovo di Xbox si preannuncia essere già molto interessante.

Sfortunatamente, tra i giochi previsti per il prossimo anno non sembrerebbe esserci l'ultimo capitolo di Like a Dragon, anche se il director ha ammesso l'importanza del servizio per far conoscere la serie a un pubblico più vasto.

Nel frattempo, vi ricordiamo di tenere d'occhio la lista dei giochi gratis in uscita: tra i titoli che lasceranno a breve il catalogo c'è perfino GTA V, il capolavoro open world di Rockstar Games. Recuperarlo potrebbe essere una buona idea in vista del sesto episodio.