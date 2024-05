Xbox Game Pass potrebbe aumentare di prezzo per "colpa" di Call of Duty

Sembrerebbe che Microsoft sia pronta a fare un annuncio che i fan iscritti a Xbox Game Pass stavano aspettando fin dai primi giorni in cui si chiacchierava dell'acquisizione Activision-Blizzard: pare che Call of Duty sia in arrivo nel servizio in abbonamento, probabilmente già a partire da quest'anno.

La saga sparatutto in prima persona è uno dei bestseller che ogni anno è in grado di muovere da sola milioni di copie: il suo arrivo al day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) sarebbe indubbiamente un incredibile punto a favore del servizio in abbonamento.

Advertisement

Tuttavia, potrebbe mettere allo stesso tempo a rischio i potenziali guadagni dal lato software, motivo per il quale pare che la casa di Redmond stia prendendo in seria considerazione di fare delle "modifiche" ai suoi piani di abbonamento.

Come segnalato da TheGamer, diversi insider affidabili stanno infatti sostenendo in queste ore che Microsoft intende fare dei cambiamenti decisivi a Xbox Game Pass, pur non entrando nello specifico, proprio per far fronte all'arrivo della saga di Call of Duty.

Tra questi segnaliamo Shinobi602, veterano del settore che ha confermato il tutto con un post sul forum ResetEra, e il content creator ed insider eXtas1s, che recentemente aveva già svelato in anticipo l'arrivo di Lords of the Fallen tra i giochi gratis di maggio.

E ricordiamo che pochi giorni fa anche altri insider avevano parlato di un possibile nuovo tier e un aumento di prezzo, prima ancora che uscisse la presunta conferma di Call of Duty: un'ipotesi che, alla luce degli ultimi sviluppi, appare ormai sempre più probabile.

Ovviamente vi ricordiamo che il tutto va preso rigorosamente con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali conferme o smentite ufficiali, ma nel dubbio potrebbe essere una buona idea iniziare a prendere in considerazione un rinnovo degli abbonamenti prima che ne aumentino i prezzi.

Continueremo a seguire la situazione e vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo novità in merito.