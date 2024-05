Game Pass, si parla di nuovo tier e aumento di prezzo

Siamo in attesa delle ultime novità di maggio per Xbox Game Pass, ma a quanto pare nel mentre sono arrivate alcune indiscrezioni circa un presunto nuovo livello di abbonamento e un aumento di prezzo del servizio.

Il catalogo Game Pass (trovate su Amazon varie offerte dedicate al miglior prezzo) sembra infatti stare vivendo un periodo di "riassestamento".

Questo, dopo che Sarah Bond di Xbox ha confermato che Game Pass continuerà a ricevere giochi al day one, nonostante alcune voci lasciassero intendere il contrario.

Come riportato anche da Tech4Gamers, sembra che Microsoft stia cercando di introdurre un nuovo livello di Game Pass e un aumento del prezzo.

Game Pass è un'opzione redditizia per Xbox, perlomeno sulla carta, ma il servizio non è riuscito a crescere negli anni come sperato.

Questo potrebbe essere il motivo principale dell'aumento dei prezzi, anche se ciò era di fatto inevitabile.

Tom Warren di The Verge aveva dichiarato che Xbox stava valutando di aumentare il prezzo di questo servizio. Un altro insider con un curriculum a modo suggerisce ora che un aumento di prezzo è più che probabile.

Ma non solo, visto che Microsoft starebbe cercando di espandere il servizio con un livello completamente nuovo.

Xbox potrebbe offrire il servizio a un prezzo più basso, aggiungendo pubblicità per recuperare i costi.

Ciò consentirebbe al gigante dei videogiochi di tenere a galla Game Pass offrendo al contempo titoli come Call of Duty.

Si ipotizza anche che l'opzione entry-level sarà dotata di un catalogo di giochi ridotto, anche se al momento mancano ovviamente le conferme del caso.

Del resto, da giorni si parla dei cambiamenti interni a Microsoft e Xbox, specie relativamente al prezzo di Xbox Game Pass.

Nel mentre, molti fan iniziano a guardare a Hellblade 2, spingendo l'utenza a comprare il prodotto, piuttosto che scaricarlo via Xbox Game Pass.