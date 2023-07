Xbox Game Pass, nuovo folle gioco gratis disponibile da ora

Da questo momento, tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono scaricare un nuovo gioco gratis, particolarmente folle e che non intende farsi prendere sul serio.

Si tratta di McPixel 3, terzo capitolo pubblicato da Devolver Digital che proporrà un'avventura con tanti eventi imprevedibili e ben 100 livelli di azione... il tutto con uno stile grafico ricco di pixel, naturalmente.

Advertisement

L'omonimo protagonista è un aspirante eroe che continuerà a cacciarsi nelle situazioni più incredibili: starà a voi giocatori trovare la soluzione ideale — e più assurda — per tirarlo fuori dai pasticci.

McPixel 3 è a tutti gli effetti il primo gioco gratuito introdotto subito dopo l'aumento di prezzo del servizio in abbonamento (ma potete ancora acquistarlo al prezzo originale su Amazon): da oggi troverete Game Pass Ultimate al prezzo di 14.99€ al mese, con un sovrapprezzo di 2 euro.

Se siete però già iscritti al servizio, potete scaricare da adesso il nuovo folle omaggio gratuito sulle vostre console Xbox e su PC, senza alcuna ulteriore attesa o spesa aggiuntiva.

In alternativa, potete provare il titolo anche tramite il cloud gaming, qualora siate iscritti all'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate: ricordiamo infatti che i giochi in streaming sono uno dei tanti vantaggi offerti dal piano più elevato del servizio.

Si tratta anche del terzo omaggio disponibile in due giorni: nella scorsa giornata sono stati svelati a sorpresa ben due giochi gratis, incluso perfino GTA V.

Non possiamo dunque che lasciarvi al download e augurarvi buon divertimento con questa folle avventura, ricordandovi che arriveranno due nuovi giochi gratuiti dal prossimo 11 luglio. Ovviamente, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutti gli ultimi lanci.

Non dimenticatevi però di dare un'occhiata ai giochi gratuiti in uscita: dal 15 luglio non saranno più disponibili 3 titoli, tra i quali c'è anche un apprezzato platformer roguelike.