Oggi è l'ultimo giorno utile per risparmiare su Xbox Game Pass

Forse l'avete rimosso come un trauma, ma Xbox Game Pass aumenterà di prezzo per sempre e lo farà praticamente tra qualche ora.

L'abbonamento di Microsoft, al quale potete abbonarvi tramite Amazon allo stesso prezzo per ora, diventerà più caro come annunciato di recente da Xbox.

Advertisement

Un aumento di prezzo che è stato già considerato "imbarazzante" dai fan, che non hanno mancato di esprimere il loro dissenso.

L'annuncio è arrivato qualche giorno fa e, oltre all'aumento di Xbox Series X, anche l'abbonamento di Microsoft sarà più oneroso.

Xbox Series X cambierà infatti i suoi prezzi in tutto il mondo a partire dal 1 agosto:

USA $499 (stesso prezzo)

Regno Unito £479.99 (rincaro del 6.6%)

Europa €549.99 (rincaro del 10%)

Nuova Zelanda $799.99 (rincaro del 6.6%)

Canada $649.99 (rincaro del 8.3%)

Invece i prezzi di Xbox Game Pass Ultimate e Game Pass per console aumenteranno a partire dal 6 luglio. Xbox Game Pass Ultimate passerà da $14.99 al mese a $16,99, mentre il prezzo base di Xbox Game Pass per console passerà da $9.99 al mese a $10.99. Tuttavia, Microsoft non cambierà i prezzi di PC Game Pass.

Chi è già abbonato, però, non vedrà questi aumenti fino al 13 agosto (o il 13 settembre per la Germania). I nuovi membri di Xbox Game Pass avranno invece i nuovi prezzi a partire dalla data indicata.

Se pensavate di abbonarvi a Game Pass, insomma, vi conviene farlo praticamente adesso perché avete ancora qualche ora prima che, da domani, i prezzi verranno aggiornati.

E potreste cogliere l'occasione per giocare gratis a Grand Theft Auto V, che è stato aggiunto proprio oggi nel catalogo di Xbox Game Pass.

Sono salvi per ora i giocatori su PC, visto che l'abbonamento Game Pass per la piattaforma verrà ancora venduto allo stesso prezzo. Almeno per ora.