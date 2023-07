Xbox Game Pass, addio a 3 giochi gratis a luglio

Con l'inizio del mese di luglio, è arrivato ufficialmente il momento di scoprire quali giochi sono destinati ad abbandonare Xbox Game Pass nelle prossime settimane.

Fortunatamente, questa volta gli addii dal servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) non saranno così numerosi: le rispettive app si sono infatti aggiornate pochi istanti fa, rivelando che sono pronti a lasciarci solo 3 giochi gratis.

Advertisement

L'annuncio non è ancora arrivato dal consueto post sul blog Xbox, per il quale potrebbe essere necessaria un po' di attesa in più dato che ha già annunciato i primi giochi gratis in arrivo a luglio, ma potete scoprire la lista voi stessi accedendo alla sezione "Presto non disponibile" dalle rispettive app.

Senza alcun ulteriore indugio, di seguito vi riporteremo dunque la lista completa dei giochi gratis che lasceranno a breve Xbox Game Pass:

Xbox Game Pass: giochi rimossi a luglio 2023

Exo One

PAW Patrol: Il Film Adventure City chiama

Spelunky 2

Tra questi il più interessante è sicuramente Spelunky 2, un platform roguelike particolarmente ben fatto e seguito di uno dei più grandi fenomeni del genere — se siete curiosi di scoprirne di più, potete consultare la nostra recensione.

Tutti e tre i giochi gratis elencati sono disponibili sia sulle console Xbox che su PC: il nostro consiglio non può che essere di scegliere la piattaforma che preferite e scaricarli prima che sia troppo tardi.

Come di consueto, potrete anche approfittare di uno sconto speciale sulle produzioni in uscita da Xbox Game Pass, qualora voleste continuare a giocarci anche dopo la loro rimozione dal catalogo, che dovrebbe avvenire intorno al 15 luglio.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che a breve aumenterà ufficialmente il prezzo di Xbox Game Pass e Xbox Series X: se intendete rinnovare il vostro abbonamento o acquistare la console next-gen, vi suggeriamo di affrettarvi prima che l'aumento venga introdotto definitivamente.