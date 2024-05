Xbox Game Pass, il secondo gioco gratis di maggio è disponibile da ora

Da questo momento c'è un nuovo omaggio molto interessante per tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: il catalogo si è appena aggiornato con il suo secondo gioco gratis per il mese di maggio 2024.

Si tratta dell'affascinante produzione indie Kona II: Brume, sequel del primo capitolo — anch'esso presente nel servizio in abbonamento — con una forte enfasi sulla narrazione.

In questa avventura interpreterete ancora una volta il detective Carl Faubert e dovrete scavare più in profondità sui misteri surreali di Kona, un tranquillo villaggio minerario rurale coperto da una strana nebbia.

Come vi raccontò il nostro Gianluca Arena nella recensione dedicata, si tratta di una produzione superiore al primo capitolo, grazie a una narrativa avvincente e a un'ambientazione azzeccata, anche se le meccaniche di gameplay non sono spesso particolarmente coinvolgenti.

Se siete iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), oggi potete provare questa affascinante produzione senza dover spendere nemmeno un centesimo in più: potete avviare il download e le vostre partite già da adesso, sia sulle console Xbox che su PC.

Qualora siate iscritti al piano Ultimate, potrete scegliere anche di giocarci in Cloud sui vostri dispositivi preferiti ovunque vogliate.

Non possiamo dunque che augurarvi buon download e buon divertimento con questo nuovo gioco gratis, pur ricordandovi che non sarà l'unico titolo in omaggio disponibile per questa settimana.

Da questo giovedì potrete infatti provare anche una interessante produzione in cui interpreterete un tenero micio alle prese con una grande città.

Ma le sorprese non sono ancora finite: proprio poche ore fa è stato svelato l'arrivo di Lords of the Fallen tra i nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass, confermando le indiscrezioni emerse nelle scorse giornate.

Dobbiamo però ricordarvi anche di tenere d'occhio la lista dei giochi gratis in uscita: ben 8 titoli non saranno più scaricabili da metà maggio.