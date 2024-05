Xbox Game Pass, 8 giochi gratis dicono addio a metà maggio

Come i fan iscritti a Xbox Game Pass ormai sapranno, ogni mese non assistiamo soltanto a nuovi arrivi sul servizio in abbonamento, ma anche ad alcuni inevitabili ricambi e refresh del catalogo.

Dopo aver già svelato i primi giochi gratis in arrivo per questo mese, Xbox Game Pass ha pubblicato la lista completa di titoli che lasceranno il servizio a metà maggio che, curiosamente, è decisamente più lunga dei giochi in arrivo.

Advertisement

È molto raro che i giochi in uscita superino quelli in arrivo, motivo per il quale andrà tenuta particolarmente d'occhio la lista per recuperare alcune piccole perle prima che sia troppo tardi.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo dunque alla lista completa di giochi in uscita da Xbox Game Pass, che troverete qui di seguito:

Xbox Game Pass: giochi rimossi dal 15 maggio 2024

Eastern Exorcist

Eiyuden Chronicle Rising

Fuga: Melodies of Steel 2

Ghostlore

Just Cause 4 Reloaded

Norco

SD Gundam Battle Alliance

Supraland Six Inches Under

Come potete vedere, questa volta la lista include ben 8 giochi gratis in uscita: in tutti i casi si tratta di produzioni che potete trovare sia su console che su PC, oltre che con le relative versioni Cloud per gli abbonati Ultimate (lo trovate su Amazon).

Tra queste vogliamo segnalarvi in particolar modo il quarto capitolo di Just Cause, oltre al delizioso gioco di ruolo strategico Fuga Melodies of Steel 2 — segue lo stesso destino del primo capitolo, che aveva già lasciato il servizio negli scorsi mesi — ed Eiyuden Chronicle Rising, quest'ultimo particolarmente appetibile se intendete recuperare Hundred Heroes su Game Pass.

Avete tempo dunque fino al 15 maggio per scaricare e provare tutti questi giochi gratis prima che sia troppo tardi: se vorrete continuare a giocarci anche dopo la scadenza, potete approfittare di uno speciale sconto del 20% per gli abbonati.

Ricordiamo che nelle scorse giornate si è svolto un nuovo evento Xbox dedicato ai migliori indie: ecco gli annunci migliori e i giochi in arrivo su Game Pass.