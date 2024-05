Lords of the Fallen arriva gratis su Game Pass, è ufficiale

Game Pass introduce da sempre videogiochi molto importanti all'interno del catalogo di giochi gratis e, dopo le indiscrezioni delle ultime ore, anche Lords of the Fallen si aggiungerà alla già impressionante lista.

Il reboot del soulslike di CI Games del 2014 (che trovate anche su Amazon per PS5) è uscito nel 2023 e, in mezzi ai tanti nomi di rilievo, è riuscito a ricavarsi una piccola nicchia di appasionati.

Per questo quando qualche ora fa si è iniziato a parlare del fatto che Lords of the Fallen potesse arrivare su Game Pass c'è stato un certo chiacchiericcio.

E ora, come riporta Gamingbolt, c'è una conferma per via di un accordo firmato da CI Games e Microsoft.

Il consiglio di amministrazione di CI Games ha comunicato che, il 3 maggior 2024, l'azienda ha sottoscritto un accordo con Microsoft per portare Lords of the Fallen e Sniper Ghost Warrior Contracts 2 su Game Pass nel corso del 2024.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 è stato lanciato nel 2021 come l'ultimo capitolo della serie di shooter "di cecchinaggio" stealth. Come il suo predecessore, l'attenzione si concentra su missioni in ambienti di grandi dimensioni con molteplici opzioni per sparare a lunga distanza o affrontare frontalmente i nemici.

Nelle note del contratto (che trovate qui per intero) non è stato reso chiaro il momento in cui questi giochi entreranno nel catalogo.

Secondo le indiscrezioni del leaker di questa mattina, non mancherebbe molto al suo debutto: Lords of the Fallen sarebbe infatti uno dei giochi gratis previsti per la seconda metà di maggio, più precisamente nell'ultima settimana del mese.

L'insider sottolinea di sapere anche il giorno prestabilito, ma di non volerlo rivelare pubblicamente qualora si decidesse una piccola modifica di un giorno o due poco prima dell'annuncio: in ogni caso, dovrebbe essere disponibile entro la fine di maggio 2024.

Attendiamo a questo punto l'annuncio ufficiale di Microsoft e CI Games, mentre dopo la seconda metà di maggio ci saranno altri giochi che abbandoneranno Game Pass.