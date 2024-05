Xbox Game Pass, il nuovo folle gioco gratis è disponibile da ora

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono approfittare già da questo momento di un nuovo gioco gratis: è infatti ufficialmente disponibile sul catalogo Moving Out 2, un folle e divertentissimo party game giocabile da soli o in compagnia di un gruppo di amici affiatati.

In questa produzione di Team17, una delle ultime in arrivo gratuitamente sul servizio in abbonamento, impersonerete alcuni dipendenti di una folle agenzia di traslochi: dovrete assicurarvi di raccogliere tutti gli oggetti più importanti da un appartamento con ogni mezzo necessario, spesso seminando un'onda di distruzione.

Si tratta di una produzione molto simile al primo capitolo, come vi avevamo raccontato nella recensione dedicata, ma che mantiene lo stesso identico livello di divertimento, soprattutto se giocato in compagnia dei vostri amici.

A partire da adesso potete dunque scaricarlo sulle vostre console Xbox e su PC, senza alcun costo aggiuntivo, a patto ovviamente di essere iscritti a Xbox Game Pass.

Inoltre, se siete iscritti al piano Ultimate (lo trovate su Amazon), segnaliamo la disponibilità della versione Cloud: potete dunque scegliere di giocarci direttamente in streaming da uno dei vostri dispositivi preferiti, senza aver bisogno di scaricarlo.

Scegliete dunque la vostra piattaforma di preferenza e avviate il download già da adesso: non possiamo che concludere questo articolo augurandovi, come sempre, un buon divertimento con i vostri traslochi!

Cogliamo l'occasione per ribadire che avevamo già segnalato Moving Out 2 come uno dei migliori giochi gratis da tenere d'occhio per questo mese: se siete curiosi di scoprire tutte le nostre scelte, vi lasciamo all'articolo dedicato.

Ma anche i prossimi mesi di Xbox Game Pass potrebbero rivelarsi decisamente interessanti: pare infatti che il servizio in abbonamento abbia già "spoilerato" l'arrivo di Call of Duty Black Ops 6 gratis fin dal day-one, con una notifica che sarebbe stata inviata per errore a diversi utenti iscritti al servizio.