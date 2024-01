Anche se il mese di gennaio non è ancora finito, Xbox Game Pass sta già preparando il terreno per le prossime settimane del 2024, con tanti altri giochi gratis in arrivo per gli utenti iscritti al servizio.

L'abbonamento Ultimate (lo trovate su Amazon) sta diventando ormai un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti con console Xbox o su PC, dato che la divisione gaming di casa Microsoft lavora duramente per garantire tante sorprese ai suoi abbonati.

E mentre aspettiamo gli ultimi titoli in arrivo per la prima metà di gennaio, oltre a un interessante alternativa a Pokémon "con le armi", Xbox Game Pass e diversi sviluppatori hanno già confermato alcuni giochi gratis in arrivo a febbraio 2024: per la precisione, attualmente sappiamo con certezza i nomi di 3 giochi scaricabili nelle prossime settimane.

Vi riportiamo dunque di seguito tutti i giochi gratis attualmente confermati per febbraio su Xbox Game Pass, con tanto di date in cui saranno disponibili per il download (via Pure Xbox).

Xbox Game Pass: giochi gratis confermati a febbraio 2024

Persona 3 Reload - 2 febbraio

- 2 febbraio PlateUp! - 15 febbraio

- 15 febbraio Open Roads - 22 febbraio

Il titolo più interessante è indubbiamente il remake di Persona 3, che sostituirà la versione Portable del terzo capitolo di Atlus, pronta a lasciare Game Pass proprio tra pochi giorni.

Anche Open Roads si preannuncia un'avventura interattiva molto affascinante: nel cast del gioco c'è anche Kaitlyn Dever, recentemente scelta per interpretare Abby nella serie di The Last of Us.

PlateUp dovrebbe invece essere una produzione più leggera e perfetta per divertirsi insieme agli amici, in cui gestire al meglio i vostri ristoranti e cucinare piatti deliziosi.

Ovviamente questi sono solo piccoli "assaggi" dei giochi gratis che arriveranno su Xbox Game Pass a febbraio, ma scopriremo la lista completa soltanto tra poche settimane, quando arriverà come di consueto l'annuncio ufficiale di Microsoft.

Vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori conferme e reveal in merito.