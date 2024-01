Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di gennaio 2024

Xbox Game Pass si prepara alle novità di inizio anno, visto che ora sono apparsi i giochi che arriveranno a gennaio.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) è meglio che si prepari a un'altra infornata niente male, visto che le ultime settimane del mese in corso offriranno ben 10 titoli.

Ora, come riportato anche dal sito ufficiale Xbox, è il momento delle prossime novità in arrivo.

Ecco, poco sotto, i titoli in dirittura d'arrivo, divisi per data e piattaforme di riferimento.

Prima ondata giochi gratis Game Pass gennaio 2024

Close to the Sun (Cloud, Console, e PC) - 3 gennaio

Hell Let Loose (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) - 4 gennaio

Assassin's Creed Valhalla (Cloud, Console, e PC) - 9 gennaio

Figment (Cloud, Console, e PC) – 9 gennaio

Super Mega Baseball 4 (Cloud, Console, e PC) EA Play - 11 gennaio

We Happy Few (Cloud, Console, e PC) - 11 gennaio

Resident Evil 2 (Cloud, Console, e PC) - 16 gennaio

Those Who Remain (Cloud, Console, e PC) - 16 gennaio

In questa prima ondata spiccano senza dubbio Assassin's Creed Valhalla, previsto per il 9 del mese, oltre anche al remake di Resident Evil 2, atteso per il 16 gennaio.

Non male neppure We Happy Few previsto per l'11 gennaio, oltre a Those Who Remain per il 16 dello stesso mese.

Non possiamo quindi non consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox Game Pass e ovviamente anche le pagine di SpazioGames.

Restando in tema, quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamolo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

Ma non solo: in attesa di mettere mano a tutti i giochi gratis in arrivo questo mese, Xbox Game Pass ha già confermato 40 titoli per il 2024.

Infine, una notifica dell'app di Xbox Game Pass arrivata ad alcuni utenti segnalerebbe l'imminente arrivo dei primi due capitoli di Baldur's Gate.