Xbox Game Pass, i primi giochi gratis che dicono addio nel 2024: c'è GTA V

In questo inizio di 2024 non c'è spazio solo per i festeggiamenti, ma Xbox Game Pass ci ricorda che corrisponde all'inizio di un nuovo mese, con inevitabili addii in vista per il catalogo di giochi gratis.

Il servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) si aggiorna costantemente con nuove grandi produzioni, ma la maggior parte di queste non resterà disponibile per sempre: ogni metà e fine mese alcuni titoli selezionati sono destinati a lasciare il servizio.

Tra questi c'è anche GTA V che, contrariamente a quanto era stato segnalato in una notifica inviata agli abbonati, alla fine non ha lasciato il catalogo il 31 dicembre, ma è plausibile immaginare che lascerà pochi giorni prima dell'effettiva metà del mese, vista l'aggiunta arrivata in ritardo.

Tutti gli altri titoli segnalati dalle applicazioni ufficiali, e che vi riepilogheremo di seguito, dovrebbero invece dirci addio a partire dal 15 gennaio 2024, ma vi invitiamo ad attendere eventuali comunicati ufficiali di Xbox per avere date più certe:

Xbox Game Pass: giochi gratis rimossi da gennaio 2024

Grand Theft Auto V

Persona 3 Portable

Persona 4 Golden

Garden Story

MotoGP 22

Oltre al già citato GTA V, ad attirare l'attenzione sono soprattutto Persona 3 Portable e Persona 4 Golden: dopo la rimozione di Persona 5 Royal nelle scorse settimane, è arrivato dunque il momento anche per questi grandi classici di lasciare il servizio.

Fortunatamente, nel caso di Persona 3 ci occorre segnalare che nelle prossime settimane, più precisamente il 2 febbraio 2024, uscirà il remake Persona 3 Reload che sarà disponibile al day-one su Game Pass. Si tratta infatti di uno dei 40 giochi gratis già confermati per quest'anno.

In ogni caso, si tratta di produzioni molto importanti che vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire: non possiamo fare altro che invitarvi a scaricarle prima che sia troppo tardi.

Vi terremo informati non appena saranno annunciati tutti i nuovi giochi gratis in arrivo a gennaio, ma possiamo anticiparvi che è già stato confermato un nuovo divertente arrivo per giorno 18.