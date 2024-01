Game Pass avrà il suo Pokémon gratis "con le armi"

Dopo essersi mostrato in più di un'occasione, Palworld è pronto ad entrare in Accesso Anticipato e ad uscire anche su Xbox Game Pass, in forma gratuita per gli abbonati.

Già dai primi trailer avevamo subito capito quanto Palworld fosse strano, anche se allo stesso tempo intrigante.

Del resto, vi avevamo riportato l'annuncio della data di uscita solo pochi giorni fa.

Ora, come riportato anche da GameRant, il 19 gennaio sarà un giorno molto interessante per i fan dei Pokémon in possesso anche di un abbonamento a Xbox Game Pass.

La descrizione ufficiale del gioco recita: «Cattura le misteriose creature di questo vasto mondo note come Pal, e usale per combattere, edificare e coltivare i campi! Puoi persino farle lavorare in fabbrica! Una nuova esperienza multiplayer open world, con elementi di survival e produzione oggetti.»

Per quanto tempo il gioco rimarrà in Accesso Anticipato? «Il nostro piano è fare almeno un anno di Early Access per implementare tutte le modifiche necessarie e migliorare la qualità del gioco», spiegano gli sviluppatori.

«Nel corso dell'Early Access, abbiamo pianificato una tabella di marcia con diversi aggiornamenti e ci dedicheremo attivamente ad aggiungere contenuti e migliorare il gioco. Trascorso questo periodo, valuteremo se prolungare l'accesso anticipato o far uscire ufficialmente il gioco.»

