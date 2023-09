Xbox Game Pass festeggia il lancio di Core con 2 nuovi giochi gratis

Il 14 settembre si sta dimostrando una giornata molto importante per gli amanti dei videogiochi, dopo gli annunci di un nuovo Nintendo Direct e anche di uno State of Play, ma anche per i fan su Xbox Game Pass sono previste novità decisamente considerevoli.

Oggi è infatti la giornata in cui esordisce ufficialmente Xbox Game Pass Core, nuovo servizio in abbonamento che sostituirà definitivamente Live Gold e che sarà necessario per poter giocare in multiplayer online.

Ovviamente la questione non riguarderà chi è già iscritto a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), dato che il multiplayer è uno dei vantaggi inclusi nell'offerta: a differenza del precedente Live Gold, il servizio Core ha però deciso di offrire diversi giochi gratis provenienti proprio dal catalogo completo.

Uno di questi è stato svelato a sorpresa proprio nella scorsa giornata ed è un grande ritorno, dato che era stato rimosso dal servizio nei mesi precedenti: si tratta di Spiritfarer Farewell Edition, una bellissima avventura realizzata da Thunder Lotus Games e che non possiamo che consigliarvi calorosamente di scaricare il prima possibile.

Insieme a Spiritfarer, già disponibile per il download, da oggi potrete inoltre provare una nuova avventura, che esordirà proprio nella giornata odierna per le console di casa Microsoft, non incluso però nel già citato Core: si tratta di Solar Ash, un action platformer sviluppato da Heart Machine e ambientato nello stesso universo di Hyper Light Drifter.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Solar Ash non è stato ancora reso disponibile per il download, ma non appena sarà aggiunto al catalogo potrete scaricarlo su console e PC, oltre che avviarlo in Cloud.

Come anticipavamo in apertura, l'uscita è prevista proprio per oggi 14 settembre, dunque dovrebbe essere soltanto una questione di ore prima che sia effettivamente disponibile.

E le sorprese di settembre non sono ancora finite: ricordiamo che dal 19 settembre sarà infatti disponibile al day-one anche Lies of P, il sorprendente soulslike con Pinocchio che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata.