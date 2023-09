Xbox Game Pass Core, ecco i 36 giochi gratis al lancio

Xbox Game Pass Core è in arrivo domani, 14 settembre, e ora è stata resa nota la line-up di lancio.

Cambiano quindi i piani per chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon), con un nuovo tier che si aggiunge a quelli già esistenti.

Advertisement

Dando l'addio anche all'abbonamento Live Gold, considerato ormai desueto da Microsoft e rimpiazzato con la nuova offerta, si tratta quindi di una piccola rivoluzione.

Nonostante l'annuncio abbia mandato in confusione i fan, è ora il momento di scoprire quali giochi saranno inclusi nel servizio.

Come riportato anche da GameSpot, ecco la line-up di lancio di Xbox Game Pass Core, la quale include ben 36 giochi:

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal: Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4: Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5: Game of the Year Edition

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Limbo

Ori & the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

Powerwash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

Il nuovo servizio sarà, lo ricordiamo, un'evoluzione dell'ormai obsoleto Xbox Live Gold, consentendo ai giocatori che lo sottoscriveranno l'accesso a servizi multiplayer su piattaforme Xbox oltre a sconti esclusivi per l'acquisto dei nuovi titoli.

Il prezzo per l'Italia, come confermato da un portavoce Microsoft con la nota che ha raggiunto la nostra redazione, sarà di 6,99€ mensili, o di 59,99 euro annuali. Chi è già utente Gold o Ultimate non dovrà fare nulla per passare al nuovo abbonamento.

Se volete aggiornarvi completamente, abbiamo preparato una guida a Xbox Game Pass Core che aggiorneremo nei prossimi tempi non appena ci saranno novità: la trovate a questo indirizzo.

Nel mentre Xbox Game Pass continua ad aggiornare il suo catalogo di giochi gratis con la solita continuità, con dei grandi nomi in arrivo.