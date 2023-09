Annunciato un nuovo State of Play: ecco data e orario

Nel corso della serata di mercoledì, Sony ha ufficialmente fissato l'appuntamento con un nuovo State of Play, durante il quale fornirà aggiornamenti sui videogiochi in arrivo prossimamente su PlayStation 5.

Lo show non avrà un orario comodissimo per il pubblico italiano: si svolgerà il 14 settembre alle ore 23.00 nostrane, dando spazio soprattutto a progetti indie e a titoli proposti da sviluppatori di terze parti. Non sembra lecito, quindi, aspettarsi notizie dai first-party dei PlayStation Studios.

Sony, comunque, nella nota ufficiale diffusa tramite PlayStation Blog, ha promesso un evento con delle «sorprese».

Come leggiamo nell'annuncio ufficiale:

«La trasmissione di domani sarà incentrata sugli aggiornamenti dei giochi annunciati, in arrivo sulle console PlayStation. Dagli indie ai giochi in evidenza per PS VR2 fino ai titoli in arrivo dei nostri partner di terze parti, il nostro nuovo evento sarà ricco di sorprese! Il nostro obiettivo è rendere PlayStation il posto migliore per giocare e pubblicare fantastici titoli. E dal momento che migliaia di sviluppatori ed editori in tutto il mondo realizzano costantemente titoli incredibili, il nostro team ha il suo bel da fare».

Vedremo se sarà l'occasione per rivedere anche alcuni titoli scomparsi da qualche tempo, come ad esempio Little Devil Inside, e quanto convinte saranno le novità relative a PlayStation VR2.

Da capire se potrebbe esserci anche qualche sorpresa a tema PlayStation Portal, considerando che non manca poi tanto al lancio della nuova handheld pensata per il gioco remoto da PS5.

Sempre nella giornata di giovedì, ricordiamo, si terrà anche un appuntamento con Nintendo Direct, in quel caso nel pomeriggio: la casa di Kyoto ha anticipato che avremo novità sui giochi in uscita su Switch da qui a fine anno.

La giornata del 14 settembre si promette, insomma, particolarmente ricca. Noi di SpazioGames seguiremo sul nostro sito entrambi gli eventi, quindi non perdeteci di vista.