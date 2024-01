Xbox Game Pass, un gioco gratis di febbraio è stato rinviato

Sembra che la lista di giochi gratis confermati per il mese di febbraio su Xbox Game Pass si sia appena improvvisamente accorciata a sorpresa: una delle produzioni più interessanti al day-one sul servizio in abbonamento è stata rinviata.

Annapurna Interactive ha annunciato che sarà necessaria ancora qualche settimana di tempo prima di scoprire Open Roads, un'affascinante avventura narrativa con nomi di primo livello.

Si tratta di un'avventura interattiva che ci farà scoprire un viaggio intrapreso da una madre e una figlia, imparando nuovamente a conoscersi a vicenda: il titolo vedrà le voci delle attrici Keri Russell e Kaitlyn Dever, quest'ultima recentemente scelta per interpretare Abby nella serie The Last of Us.

L'uscita era inizialmente prevista per il 28 febbraio, anche al day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma il publisher ha annunciato che adesso l'uscita è stata rinviata al prossimo mese.

Con una breve dichiarazione affidata a Engadget, Annapurna ha chiarito nello specifico che adesso il lancio di Open Roads è previsto il 28 marzo, ovvero esattamente un mese dopo la data precedentemente annunciata.

Di conseguenza, adesso sappiamo quale sarà uno dei primi giochi gratis confermati a marzo 2024 su Xbox Game Pass, ma ovviamente toccherà pazientare anche per tutti coloro avessero intenzione di acquistare regolarmente la propria copia di gioco.

Un portavoce ha spiegato che questa decisione è stata presa per «assicurare l'esperienza più rifinita per i giocatori»: in altre parole, serviva qualche settimana in più per risolvere alcuni problemi evidentemente emersi prima del lancio.

Vi terremo come sempre aggiornati qualora emergessero ulteriori novità sulle uscite per il servizio in abbonamento di casa Microsoft: a tal proposito, vi ricordiamo che abbiamo riepilogato tutti i giochi già confermati per il 2024.

Ma se c'è uno di questi titoli che ha già conquistato il mercato, si tratta sicuramente di Palworld: il fenomeno di Pocketpair è già diventato il gioco più popolare su Xbox Game Pass in tempi record, battendo perfino Minecraft.