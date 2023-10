Xbox Game Pass, ecco gli ultimi giochi gratis di ottobre

Xbox Game Pass si prepara ad altre novità, visto che ora sono apparsi i giochi che arriveranno nella seconda metà di ottobre.

Chi è abbonato al servizio è meglio che si prepari a un'altra infornata niente male, visto che le ultime settimane del mese in corso offriranno ben 7 titoli.

Ricordiamo in ogni caso che la prima ondata di giochi è disponibile ormai da diversi giorni.

Ora, come riportato anche dal sito ufficiale Xbox, è il momento delle prossime novità in arrivo, la cosiddetta seconda ondata di ottobre.

Ecco, poco sotto, i sette titoli in dirittura d'arrivo, divisi per data e piattaforme di riferimento.

F1 Manager 2023 (Cloud, Console, e PC) – 19 ottobre

Cities: Skylines II (PC) – 24 ottobre

Dead Space (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) EA Play – 26 ottobre

Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud e Console) – 26 ottobre

Mineko’s Night Market (Cloud, Console, e PC) – 26 ottobre

Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, Console, e PC) – 31 ottobre

Jusant (Cloud, Console, e PC) – 31 ottobre

Tra questi spiccano senza dubbio Dead Space il 26 ottobre e Jusant di Don't Nod per il 31 del mese, definito da molti come "l'erede" del celebre Death Stranding.

Non possiamo quindi non consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox Game Pass e ovviamente anche le pagine di SpazioGames.

In attesa che venga annunciata la lista completa ufficiale, riscopriamo tutti i giochi gratis già confermati per il prossimo mese di novembre su Xbox Game Pass.

Ma non solo: Activision Blizzard, fresco di acquisizione negli Xbox Game Studios, ha confermato che i primi titoli arriveranno solo nel 2024, visto che anche la stessa Microsoft ha poi ammesso che sarà necessaria un po' di pazienza.

Infine, per non farci mancare niente, sono ufficialmente disponibili le nuove offerte settimanali di Xbox Store: scopriamo insieme i migliori giochi in sconto.