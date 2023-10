Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di ottobre

Xbox Game Pass si prepara a tante novità, visto che ora sono apparsi i giochi che arriveranno nella prima metà di ottobre.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) è meglio che si prepari a un'altra infornata niente male.

Ricordiamo in ogni caso che solo poche settimane fa la versione Xbox di Lies of P è stata resa disponibile anche gratis con Game Pass e potete scaricarlo adesso.

Ma non solo: il catalogo di Xbox Game Pass si è aggiornato da oggi con 2 nuovi giochi gratis: tra questi c'è Gotham Knights, già disponibile per il download.

Ora, come riportato anche dal sito ufficiale Xbox, è il momento delle prossime novità in arrivo, la cosiddetta prima ondata di ottobre:

Warhammer 40,000: Darktide (Cloud e Xbox Series X|S) – 4 ottobre

(Cloud e Xbox Series X|S) – 4 ottobre Forza Motorsport (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 10 ottobre

(Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 10 ottobre From Space (Cloud, Console, e PC) – 12 ottobre

(Cloud, Console, e PC) – 12 ottobre Like A Dragon: Ishin! (Cloud, Console, e PC) – 17 ottobre

Oggi si conclude quindi l'ultima ondata annunciata nella seconda metà di settembre, anche se chiaramente i giochi di ottobre saranno seguiti poi da una seconda ondata, resa nota solo successivamente.

Non possiamo quindi non consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox Game Pass e ovviamente anche le pagine di SpazioGames, per essere pronti a scaricare i nuovi giochi gratis non appena ve lo comunicheremo.

Del resto, da poco è già stato confermato un nuovo gioco gratis durante il Tokyo Game Show e altri ancora ne arriveranno nei prossimi giorni

Ma non dimenticatevi di tenere d'occhio anche i giochi gratis in uscita dal catalogo a metà ottobre: proprio di recente è stato infatti confermato l'addio di ben 6 titoli, sia su Xbox che su PC.

Infine, per non farci mancare niente, in occasione del primo martedì del mese sono arrivati immancabili anche i primi sconti settimanali di Xbox Store, che ancora una volta ci propongono tantissimi prodotti a prezzi imperdibili.