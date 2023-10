Xbox Game Pass, tutti i giochi gratis confermati a novembre 2023

Xbox Game Pass si prepara ad aggiornarsi ancora con tanti nuovi giochi gratis molto interessanti per gli utenti abbonati, diventando ormai indispensabile per chiunque possieda una console di casa Microsoft.

Il servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) ha già introdotto sul suo catalogo pezzi da novanta come Starfield e Forza Motorsport, ma si prepara anche a nuovi colpi di terze parti, molti dei quali saranno disponibili proprio dal prossimo mese.

In attesa che possa arrivare la consueta lista completa sul blog ufficiale, che dovrebbe anche svelarci quali saranno i prossimi giochi gratis in uscita dopo gli ultimi 6 addii, abbiamo dunque deciso di riepilogarvi tutti i titoli che sono già stati confermati in arrivo per novembre 2023 su Xbox Game Pass.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo dunque alla lista completa di novembre, tenendo naturalmente conto del fatto che potrebbero arrivare ulteriori sorprese nelle prossime settimane (via Pure Xbox):

Xbox Game Pass: giochi gratis di novembre 2023

PlateUp! - 2 novembre

- 2 novembre Thirsty Suitors - 2 novembre

- 2 novembre Football Manager 2024 - 6 novembre

- 6 novembre Dungeons 4 - 9 novembre

- 9 novembre Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 9 novembre

- 9 novembre Persona 5 Tactica - 17 novembre

Tra i titoli più interessanti non possiamo non segnalarvi l'ultimo capitolo di Football Manager, serie imperdibili per gli appassionati di calcio che vogliono gestire ogni singolo aspetto della propria squadra preferita.

Molto interessanti anche Like a Dragon Gaiden e Persona 5 Tactica, nuovi episodi spin-off dell'ex Yakuza e del quinto capitolo JRPG di Atlus, che saranno disponibili gratuitamente fin dal giorno di lancio.

Il mese di novembre, insomma, sembra essere già particolarmente ricco anche in una lista incompleta: iniziate a segnare queste date sul vostro calendario e continuate a seguirci per tutte le ultime novità gratuite.

In ogni caso, per i giochi Activision Blizzard si dovrà aspettare: il publisher, fresco di acquisizione negli Xbox Game Studios, ha confermato che i primi titoli arriveranno solo nel 2024. Anche la stessa Microsoft ha poi ammesso che sarà necessaria un po' di pazienza.