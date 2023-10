Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% di metà ottobre: ecco i migliori

Abbiamo ormai superato la metà del mese di ottobre, ma come cosa più importante la giornata odierna è un martedì: significa che sono ufficialmente disponibili, ancora una volta, nuove offerte settimanali dedicate di Xbox Store.

Il negozio digitale per le console next-gen di casa Microsoft (le trovate su Amazon) propone infatti costantemente nuovi appuntamenti con i migliori giochi di terze parti e non solo in offerta, motivo per il quale chiunque sia alla ricerca di nuovi titoli deve assicurarsi di controllare attentamente le selezioni.

Tra i nuovi giochi in offerta, segnalati da TrueAchievements, vogliamo segnalarvi Diablo IV, l'ultimo imperdibile capitolo della saga action RPG di Blizzard: si tratta di uno dei migliori titoli del 2023 e che oggi potrà essere vostro con il 25% di sconto.

Restando in tema con i migliori giochi usciti quest'anno, non possiamo segnalarvi anche uno sconto su Hogwarts Legacy, l'avventura magica ambientata nell'universo di Harry Potter: Xbox Store vi propone uno sconto del 30% sulla Digital Deluxe Edition. Per non dimenticare Resident Evil 4, la cui Deluxe Edition è proposta alla stessa percentuale di sconto.

Una delle offerte più generose è stata riservata agli appassionati dei picchiaduro: con il 90% di sconto potrete infatti assicurarvi il bundle che include sia Mortal Kombat 11 Ultimate che Injustice 2 Legendary Edition, avendo accesso a tutti i contenuti di questi due capolavori delle battaglie 1vs1.

Come sempre, questi erano però soltanto alcuni esempi: di seguito vi proporremo una nostra personale selezione con le migliori nuove offerte di Xbox Store, ma vi consigliamo di guardare la lista completa al seguente indirizzo.

Alice: Madness Returns — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Batman: Arkham Collection — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% BioShock: The Collection — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Borderlands Collection: Pandora's Box — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Dead Island 2 — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Diablo IV — Sconto del 25%

— Sconto del 25% Dragon Ball FighterZ: FighterZ Edition — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% EA Family Bundle — Sconto del 90%

— Sconto del 90% F1 23 Champions Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Far Cry Anthology Bundle — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Hogwarts Legacy: Digital Deluxe — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Klonoa Phantasy Reverie Series — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Metro Saga Bundle — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Monster Hunter Rise — Sconto del 50%

— Sconto del 50% NBA 2K24 Black Mamba Edition — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Red Dead Redemption 2 — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Resident Evil 4 Deluxe Edition — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Silent Hill HD Collection — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Vampire Survivors — Sconto del 25%

Restando in tema di novità importanti per i fan Xbox, se siete iscritti a Game Pass vi consigliamo di dare un'occhiata al vostro catalogo: già da adesso potete scaricare l'ultimo capitolo di Like a Dragon.

Siamo però ancora in attesa di scoprire quali saranno tutti i nuovi giochi gratis per la seconda metà di ottobre, ma possiamo farvi ingannare l'attesa riepilogando tutti i titoli già confermati a novembre.

E per i giochi Activision Blizzard, dopo l'acquisizione? Per quelli ci sarà da aspettare il 2024, stando alle parole della compagnia appena entrata negli Xbox Game Studios.