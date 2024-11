Xbox Game Pass, ecco gli ultimi giochi gratis di novembre 2024

Xbox Game Pass va verso la fine del mese di novembre, visto che ora stati resi noti gli ultimi giochi che arriveranno di qui a poco.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) e non solo è meglio che si prepari a un'altra infornata niente male, con vari titoli in arrivo.

Difatti, come riportato anche dal sito ufficiale Xbox, è finalmente arrivato il momento delle ultime novità del mese di agosto.

Ecco, poco sotto, i titoli in dirittura d'arrivo in questa seconda metà del mese, divisi per data e piattaforme di riferimento.

Seconda ondata di giochi Xbox Game Pass novembre 2024

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 20 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Little Kitty, Big City (Console) – 20 novembre - Game Pass Standard

PlateUp! (Console) – 20 novembre - Game Pass Standard

Nine Sols (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 26 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Aliens: Dark Descent (Cloud, Console, e PC) – 27 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Tra i big del mese in arrivo su Xbox Game Pass spicca senza dubbio S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, seguito anche dal divertente Little Kitty, Big City.

Non possiamo quindi che consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox e Game Pass e ovviamente anche le pagine di SpazioGames, in attesa poi di alzare il sipario sulla cosiddetta "prima ondata" di giochi che verrà resa nota solo dopo l'inizio del prossimo mese di settembre di quest'anno.

Il nostro consiglio, come sempre, è quello di non perdere tutti gli aggiornamenti del caso sulle nostre pagine, in modo da non farvi trovare impreparati.

Restando in tema, vi siete mai chiesti quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

Ma non solo: Xbox Game Pass ha svelato tutti i giochi gratis che lasceranno il servizio in abbonamento a fine mese e la lista è particolarmente lunga.

Infine, Phil Spencer di Xbox ha da poco confermato l'arrivo di nuove console: «Le faremo di sicuro.»