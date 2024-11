Xbox conferma l'arrivo di nuove console: «Le faremo di sicuro»

Xbox non ha mai nascosto di aver fatto dell'abbonamento Game Pass il focus principale delle proprie strategie di mercato, al punto da aver recentemente lanciato una campagna pubblicitaria per cui qualunque dispositivo può diventare una Xbox.

Il collegamento è abbastanza semplice: le console Xbox sono solo un mezzo con cui accedere ai videogiochi, che per la maggior parte saranno disponibili anche sul servizio in abbonamento (lo trovate scontato su Amazon).

Non è infatti un caso che presto arriverà anche la possibilità di far partire in streaming i giochi già acquistati, così da poter davvero arrivare su tutti i dispositivi anche con la vendita di giochi in cloud.

Phil Spencer ha recentemente ammesso che non esistono più vincoli per le esclusive Xbox: qualunque franchise può arrivare su PS5, perfino franchise come Halo e Gears of War che in passato potevano essere ritenuti intoccabili.

Strategie che hanno ovviamente fatto preoccupare i fan sul futuro stesso delle console Xbox, dato che la vendita di console non sembrerebbe più essere al primo posto per Microsoft, almeno a livello comunicativo.

In un'intervista rilasciata a Rolling Stone, Phil Spencer ha voluto rassicurare gli appassionati, sottolineando che la casa di Redmond non ha ancora finito con le console:

«Di sicuro faremo nuove console in futuro, così come altri dispositivi».

Tra gli altri dispositivi possiamo includere probabilmente una console portatile, dato che è attualmente nei piani di Microsoft, ma ci vorranno diversi anni prima di poterla vedere in azione.

In ogni caso, le parole di Phil Spencer dovrebbero servire a tenere tranquilli i più grandi fan: le console saranno solo uno dei tanti mezzi con cui sarà possibile accedere ai giochi Xbox e su Game Pass, pur non restando obbligatorie per accedere all'offerta.

Ovviamente spetterà al mercato decidere se questa strategia senza esclusive permanenti potrà davvero portare risultati, ma la strada è ormai tracciata. Senza rinunciare mai alle console.