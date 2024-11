Xbox Game Pass, 8 giochi gratis dicono addio a fine novembre

Nelle prossime ore, probabilmente a partire dalla giornata di domani, dovremmo poter scoprire finalmente la lista completa di nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass per la seconda metà di novembre.

In attesa che arrivi il momento giusto, il servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon) ha appena aggiornato le sue applicazioni ufficiali per svelare la lista completa di titoli pronti a lasciare il catalogo alla fine del mese.

Dal 30 novembre dovremo ufficialmente dire addio a ben 8 giochi gratis tra console e PC, dopo aver già salutato altri 7 titoli che includevano big significativi.

Di seguito troverete la lista completa con tutti i titoli che saranno rimossi da Xbox Game Pass e PC Game Pass dalla fine di novembre.

Xbox Game Pass: giochi gratis rimossi dal 30 novembre 2024

Conan Exiles | Console, PC

Coral Island | PC

Remnant: From the Ashes | Console, PC

Rolledrome | Console, PC

Soccer Story | Console, PC

Spirit of the North: Enhanced Edition | Console, PC

The Walking Dead: The Final Season | PC

While the Iron's Hot | Console, PC

Solo due di questi titoli sono disponibili esclusivamente su PC, mentre tutti gli altri giochi gratis sono attualmente scaricabili anche su console, anche se restano ovviamente pochi giorni per provarli tutti.

Tra i giochi di Xbox Game Pass che stanno per essere rimossi, vogliamo segnalarvi in particolar modo Remnant, un divertente e impegnativo ibrido tra sparatutto in terza persona e soulslike ambientato in un mondo post-apocalittico.

Per chi preferisce giocare su PC, consigliamo anche di recuperare la stagione finale di The Walking Dead, ultimo titolo sviluppato da Telltale Games prima della sua chiusura, poi proseguito da Skybound Games per concludere degnamente la storia.

Come sempre, gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno approfittare di uno speciale sconto di almeno il 20% su tutti i giochi della lista, così da poterli aggiungere alla vostra collezione e continuare a giocarli anche dopo la loro rimozione.

Non possiamo che consigliarvi di scaricarli e provarli tutti il prima possibile, pur cogliendo l'occasione per ricordarvi che domani sarà ufficialmente disponibile Microsoft Flight Simulator 2024 gratis al day-one.