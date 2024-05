Xbox Game Pass, ecco gli ultimi giochi gratis di maggio 2024

Xbox Game Pass continua con le novità di questo 2024, visto che ora sono stati resi noti gli ultimi giochi che arriveranno a maggio.

Chi è abbonato al servizio e non solo è meglio che si prepari a un'altra infornata niente male, con vari titoli in arrivo.

Ora, come riportato anche dal sito ufficiale Xbox, è infatti il momento delle prossime novità.

Ecco, poco sotto, i titoli in dirittura d'arrivo in questa seconda metà del mese, divisi per data e piattaforme di riferimento.

Seconda ondata giochi Xbox Game Pass maggio 2024

Chants of Sennaar (Cloud, Console, e PC) – 15 maggio

EA Sports NHL 24 (Cloud) EA Play – 16 maggio

Senua’s Saga: Hellblade II (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 21 maggio

Galacticare (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 23 maggio

Hauntii (Cloud, Console, e PC) – 23 maggio

Moving Out 2 (Cloud, Console, e PC) – 28 maggio

Humanity (Cloud, Console, e PC) – 30 maggio

Lords of the Fallen (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 30 maggio

Firework (PC) – 4 giugno

Rolling Hills (Cloud, Console, e PC) – 4 giugno

A spiccare nell'elenco degli ultimi giochi del mese, troviamo Senua’s Saga: Hellblade II e Lords of the Fallen.

