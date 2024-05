Xbox Store, sconti fino al 95% di metà maggio: ecco i migliori

Anche questo martedì arriva puntuale l'appuntamento con i migliori giochi in offerta su Xbox Store per questa settimana, che propongono ancora una volta proposte particolarmente intriganti.

Da adesso potete infatti approfittare di alcuni sconti fino al 95% su alcune piccole perle videoludiche: lo sconto più generoso vi permetterà addirittura di recuperare un gioco a soli 74 centesimi.

Come sempre occorre ricordare che alcuni sconti potrebbero essere riservati esclusivamente agli utenti Xbox Game Pass Core e Ultimate (lo trovate su Amazon), se fanno parte delle Promozioni Gold, ma nella maggior parte dei casi saranno disponibili per tutti i giocatori senza ulteriori costi.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alla nostra selezione dei migliori giochi in offerta su Xbox Store per gli sconti di metà maggio:

Xbox Store: migliori giochi in offerta

Age of Empires IV: Anniversary Edition a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Assassin's Creed Valhalla + Watch Dogs Legion a 22,09€ - Sconto dell'85%

a 22,09€ - Sconto dell'85% Batman: Arkham Knight a 5,24€ - Sconto dell'85%

a 5,24€ - Sconto dell'85% BioShock: The Collection a 9,99€ - Sconto dell'80%

a 9,99€ - Sconto dell'80% Blue Dragon a 6,59€ - Sconto del 67%

a 6,59€ - Sconto del 67% Borderlands 3 a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2 a 13,99€ - Sconto del 30%

a 13,99€ - Sconto del 30% Cyberpunk 2077 a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Dragon Ball Xenoverse 2: Special Edition a 29,99€ - Sconto del 40%

a 29,99€ - Sconto del 40% Dying Light Definitive Edition a 9,99€ - Sconto dell'80%

a 9,99€ - Sconto dell'80% EA Sports FC 24 XONE + XSX a 15,99€ - Sconto dell'80%

a 15,99€ - Sconto dell'80% Forza Horizon 5 a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Gears 5 a 8,74€ - Sconto del 75%

a 8,74€ - Sconto del 75% Grand Theft Auto V XSX|S a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Hellblade: Senua's Sacrifice a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Hogwarts Legacy XSX|S a 37,49€ - Sconto del 50%

a 37,49€ - Sconto del 50% La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 5,99€ - Sconto dell'85%

a 5,99€ - Sconto dell'85% LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Galactic a 19,99€ - Sconto del 75%

a 19,99€ - Sconto del 75% Lost Odyssey a 8,24€ - Sconto del 67%

a 8,24€ - Sconto del 67% Mass Effect Legendary Edition a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% Mortal Kombat 1 Premium Edition a 49,99€ - Sconto del 50%

a 49,99€ - Sconto del 50% One Piece: World Seeker a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% Rayman Legends a 5,99€ - Sconto dell'80%

a 5,99€ - Sconto dell'80% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Sleeping Dogs Definitive Edition a 4,49€ - Sconto dell'85%

a 4,49€ - Sconto dell'85% The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition a 14,99€ - Sconto del 70%

Sottolineiamo che sono attualmente disponibili oltre 900 giochi in offerta su Xbox Store, che includono quelli che abbiamo elencato nella nostra selezione.

Per ovvi motivi, non possiamo quindi che consigliarvi di consultare voi stessi la lista completa per non farvi scappare alcun affare che potrebbe interessarvi.