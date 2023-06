Xbox Game Pass, ecco gli ultimi giochi gratis di giugno (e i primi di luglio)

Finalmente, sono stati confermati gli ultimi giochi gratis che arriveranno sul catalogo di Xbox Game Pass a fine giugno e durante i primi giorni di luglio.

Tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) ora possono mettere a calendario le novità del prossimo mese, che non faranno altro che rafforzare il già ricco catalogo.

Tutto questo, dopo che nei giorni scorsi è stato anche confermato che il catalogo PC Game Pass arriverà su tutti i dispositivi supportati da NVIDIA GeForce Now.

Ora, dopo la conferma dei cinque titoli già confermati su Xbox Game Pass per quanto riguarda luglio 2023, ecco la seconda ondata di giugno, inclusi due giochi che vedranno la luce il prossimo mese.

Eccola la lista completa, poco più in basso:

Need for Speed Unbound (Cloud, PC e Xbox Series X|S) EA Play – 22 giugno

The Bookwalker (Console e PC) – 22 giugno

Bramble: The Mountain King (Cloud, Console, e PC) – 27 giugno

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 27 giugno

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Console e PC) – 29 giugno

Arcade Paradise (Console e PC) – 3 luglio

Sword and Fairy: Together Forever (Console e PC) – 5 luglio

In attesa quindi di poter mettere le mani su tutti i nuovi gratis in arrivo a fine mese e nel corso del successivo, le app ufficiali di Xbox Game Pass hanno da poco già confermato l'addio di 6 titoli dal catalogo.

Ma non è tutto: sempre restando in tema, il recente Xbox Games Showcase 2023 si è concluso alcuni giorni fa e, ovviamente, ha mostrato tanti giochi in arrivo gratis su Game Pass nei prossimi mesi, e non sono affatto pochi.

Per concludere, dal giorno della Summer Game Fest 2023, gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono godere di altri 2 giochi gratis.