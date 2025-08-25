Ubisoft ha deciso di sorprendere i giocatori con un gradito annuncio che va in controtendenza rispetto alle logiche del mercato: a due anni dal lancio di Assassin's Creed Mirage, il publisher ha confermato l'arrivo di un DLC completamente gratuito che amplierà significativamente l'esperienza di gioco.
L'espansione non si limiterà a nuove missioni nella Baghdad medievale già nota ai giocatori, ma introdurrà una seconda città esplorabile, rompendo così la formula monourbanica che aveva caratterizzato il titolo del 2023.
La scelta di Al-Ula come nuova ambientazione dimostra la ricerca di Ubisoft per location storicamente affascinanti e visivamente spettacolari: come ci ricorda PC Gamer, questa città oasi, situata nell'attuale Arabia Saudita, vanta una storia millenaria che risale al 5000 a.C., avendo ospitato diverse civiltà nel corso dei secoli.
Cannot get X.com oEmbed
Per gli appassionati di storia e archeologia, il nome evoca immediatamente i Nabatei, popolo che ha lasciato in eredità straordinarie costruzioni scavate nella roccia, simili per maestosità ai più celebri monumenti di Petra in Giordania.
L'ambientazione del IX secolo promette di offrire un territorio ideale per le meccaniche tradizionali della serie: arrampicate vertiginose su pareti rocciose ed esplorazione di tombe antiche si preannunciano come elementi centrali dell'espansione. La presenza di architetture monolitiche nabatee potrebbe trasformare Al-Ula in un parco giochi tridimensionale perfetto per gli assassini digitali.
L'annuncio arriva in un momento particolare per Ubisoft: dopo il grande successo di Assassin's Creed Shadows (che trovate su Amazon) era difficile immaginare un ritorno al precedente capitolo che ha omaggiato il gameplay stealth originale della saga.
Il tempismo dell'annuncio suggerisce una strategia ben calcolata: l'onda lunga del successo di Shadows potrebbe spingere nuovi giocatori verso Mirage, attratti dalla prospettiva di contenuti aggiuntivi gratuiti e permettendo di rilanciare il precedente titolo.
L'investimento in un DLC senza costi per l'utente finale potrebbe generare maggiori ricavi attraverso nuove vendite del gioco base rispetto a quanto avrebbe fruttato la vendita separata dell'espansione ai soli possessori attuali del titolo. Al momento non abbiamo ancora una data di uscita, ma Ubisoft ci segnala che presto potremo saperne di più.
Ricordiamo che le prime voci sui contenuti aggiuntivi di Assassin's Creed Mirage erano emerse già a inizio anno, con Ubisoft che si trincerò dietro un sonoro "no comment": evidentemente, oggi sappiamo che quelle indiscrezioni erano decisamente fondate.