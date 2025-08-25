Il successo travolgente di Black Myth: Wukong ha lasciato un segno profondo nel team di Game Science, ma non nel modo che molti si aspetterebbero: mentre i fan attendevano con ansia l'annuncio di un DLC durante Gamescom Opening Night Live, lo studio ha invece rivelato un progetto completamente nuovo, ovvero l'ambizioso Black Myth Zhong Kui.

Dietro questa decisione si nasconde un viaggio emotivo complesso che il CEO Feng Ji ha condiviso con una rara trasparenza, svelando le pressioni psicologiche che il successo può portare con sé (via GamingBolt).

La genesi di questo nuovo progetto affonda le radici in un paradosso che molti creativi conoscono bene: l'ansia da prestazione che segue un grande trionfo. Feng Ji ha descritto il periodo successivo al lancio di Wukong (lo trovate su Amazon) come caratterizzato da «confusione, vuoto e una sorta di terrore», sentimenti che potrebbero sembrare controintuitivi per chi ha appena vissuto uno dei più grandi successi videoludici degli ultimi anni.

Il CEO ha ammesso di essersi sentito «trascinato sott'acqua» dalle continue domande su tempistiche, personaggi e dettagli del DLC, rivelando quanto la pressione delle aspettative possa diventare schiacciante anche per professionisti esperti.

Inizialmente, il team aveva effettivamente iniziato a lavorare su contenuti aggiuntivi per Black Myth: Wukong, seguendo quella che sembrava la strada più logica dopo il successo del gioco base. Tuttavia, la creatività non sempre segue i percorsi prevedibili, e quello che doveva essere un naturale proseguimento si è trasformato in un momento di riflessione profonda sull'identità artistica dello studio.

Il punto di svolta è arrivato grazie a una domanda apparentemente semplice del co-fondatore Yang Qi: «Preferiresti creare qualcosa di nuovo invece di lavorare al DLC?». Questa domanda ha agito come una valvola di sfogo per Feng Ji, che ha descritto la sensazione di sollievo provata in quel momento.

Con una trasparenza quasi disarmante, Game Science ha ammesso che Zhong Kui è attualmente «poco più di una cartella vuota»: questa sincerità, rara nell'industria videoludica dove spesso si preferisce mantenere un alone di mistero, dimostra la volontà dello studio di costruire un rapporto autentico con la propria community. Non ci sono dunque ancora gameplay da mostrare, la trama è in fase embrionale e persino i dettagli più basilari devono ancora essere definiti.

Il progetto conferma l'orientamento verso l'esperienza single-player che ha caratterizzato Wukong, ma tutto il resto rimane da scrivere. La vicenda mi ricorda molto quanto accaduto all'interno di Larian Studios con Baldur's Gate 3: anche in quel caso lo studio si sentiva quasi "obbligato" a sviluppare DLC, ma ad un certo punto gli autori hanno capito che per liberare totalmente la propria creatività dovevano pensare a nuovi progetti inediti.

Game Science sembra aver curiosamente seguito la stessa linea, sentendosi inizialmente obbligata a sviluppare contenuti aggiuntivi ma decidendo di puntare sullo sviluppo di un vero e proprio franchise: dopo Zhong Kui ci sono infatti piani per tanti altri sequel.