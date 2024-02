Xbox Game Pass, ecco gli ultimi giochi gratis di febbraio

Xbox Game Pass continua con le novità di questo 2024, visto che ora sono stati resi noti gli ultimi giochi che arriveranno a febbraio.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) e non solo è meglio che si prepari a un'altra infornata niente male, con vari titoli in arrivo.

Advertisement

Ora, come riportato anche dal sito ufficiale Xbox, è infatti il momento delle prossime novità.

Ecco, poco sotto, i titoli in dirittura d'arrivo, divisi per data.

Ultimi giochi Xbox Game Pass febbraio 2024

Return to Grace (Cloud, Console, e PC) 20 febbraio

Tales of Arise (Cloud, Console, e PC) 20 febbraio

Bluey: The Videogame (Cloud, Console, e PC) – 22 febbraio

Maneater (Cloud, Console, e PC) – 27 febbraio

Madden NFL 24 (Cloud) EA Play – 27 febbraio

Indivisible (Cloud, Console, e PC) – 28 febbraio

Space Engineers (Cloud, Console, e PC) – 29 febbraio

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Console, e PC) – 5 marzo

A spiccare nell'elenco dei primi giochi del mese, troviamo Tales of Arise, previsto per oggi, oltre al divertente Maneater, atteso per il 27 del mese.

Non male neppure Return to Grace (da oggi) e Warhammer 40,000: Boltgun, che sarà il primo gioco di marzo.

Non possiamo quindi non consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox e Game Pass e ovviamente anche le pagine di SpazioGames.

Restando in tema, quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamolo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

Ma non solo: in attesa di mettere mano a tutti i giochi gratis in arrivo questo mese, Xbox Game Pass ha già confermato 40 titoli per il 2024.

Infine, ricordiamo anche che uno dei giochi gratis al day-one previsti per il mese di febbraio su Xbox Game Pass è stato rinviato a sorpresa: ora uscirà a marzo.