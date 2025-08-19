Un nuovo mese significa nuovi arrivi per Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft che continua a proporre agli utenti una selezione sempre più varia di esperienze videoludiche. Agosto 2025 non farà eccezione: nelle prossime settimane saranno infatti disponibili diversi titoli gratuiti per tutti gli abbonati, pronti ad ampliare ulteriormente l’offerta del catalogo.

Come da tradizione, le aggiunte verranno distribuite nel corso del mese, con una seconda parte di giochi pronta ad arrivare già nei primissimi giorni di agosto e altre novità previste più avanti. L’aggiornamento sarà disponibile per tutte le piattaforme supportate, quindi console Xbox Series X/S, PC e cloud gaming, così da garantire la massima libertà di accesso ai contenuti.

Di seguito trovate la lista dei giochi che entreranno a far parte del servizio ad agosto:

Blacksmith Master - 19 agosto - Un gestionale in cui vestirai i panni di un fabbro medievale, creando armi e oggetti su misura per gli avventurieri.

- 19 agosto - Un gestionale in cui vestirai i panni di un fabbro medievale, creando armi e oggetti su misura per gli avventurieri. Void/Breaker - 19 agosto - Roguelike d’azione con visuale dall’alto, che unisce combattimenti frenetici e un gameplay basato sulla distruzione di mondi digitali.

- 19 agosto - Roguelike d’azione con visuale dall’alto, che unisce combattimenti frenetici e un gameplay basato sulla distruzione di mondi digitali. Goat Simulator Remastered - 20 agosto - Il ritorno del folle simulatore con grafica aggiornata e ancora più assurdità da vivere nei panni di una capra distruttiva.

- 20 agosto - Il ritorno del folle simulatore con grafica aggiornata e ancora più assurdità da vivere nei panni di una capra distruttiva. Persona 4 Golden - 20 agosto - Uno dei JRPG più amati di Atlus, con misteri da risolvere, dungeon da esplorare e un cast indimenticabile di personaggi.

- 20 agosto - Uno dei JRPG più amati di Atlus, con misteri da risolvere, dungeon da esplorare e un cast indimenticabile di personaggi. Herdling - 21 agosto - Puzzle game originale in cui bisogna guidare e gestire un branco di creature bizzarre attraverso ambienti pieni di ostacoli.

- 21 agosto - Puzzle game originale in cui bisogna guidare e gestire un branco di creature bizzarre attraverso ambienti pieni di ostacoli. Gears of War: Reloaded - 26 agosto - Remake del classico sparatutto in terza persona che ha definito un’era, con grafica rivista e gameplay modernizzato.

- 26 agosto - Remake del classico sparatutto in terza persona che ha definito un’era, con grafica Dragon Age: The Veilguard - 28 agosto - Il nuovo capitolo della storica serie BioWare, che promette una grande avventura fantasy tra scelte morali e battaglie epiche.

Gli utenti abbonati potranno scaricare e giocare senza costi aggiuntivi a tutti i titoli inclusi, come sempre finché questi resteranno disponibili all’interno del catalogo. È probabile inoltre che, come accade ogni mese, alcuni giochi vengano rimossi dal servizio per lasciare spazio alle nuove aggiunte: sarà quindi importante approfittare delle ultime settimane per completare eventuali avventure prima della loro uscita definitiva da Game Pass.

Xbox Game Pass si conferma così uno dei pilastri dell’ecosistema Microsoft, offrendo non soltanto accesso a un ampio ventaglio di produzioni, ma anche la possibilità di scoprire titoli che magari non avrebbero trovato spazio nella libreria dei giocatori. Agosto si preannuncia quindi come un altro mese all’insegna della varietà, con nuove esperienze che andranno ad arricchire un catalogo già particolarmente ricco.