Quando ho avuto l’occasione di intervistare Nate Fox, co-director di Ghost of Yotei, ho capito subito che si trattava di qualcosa di speciale. Non solo perché Fox è uno dei nomi più importanti nel panorama dei videogiochi contemporanei, ma perché dietro ogni suo progetto si percepisce un’idea chiara di cosa significhi raccontare attraverso il videogioco.

È un autore che ha sempre cercato di dare un’anima ai propri mondi digitali, e che con Ghost of Tsushima aveva già dimostrato di saper fondere racconto, estetica e azione in un equilibrio raro.

Ora, con Ghost of Yotei, che ho personalmente recensito qui, sembra pronto a fare un passo ulteriore.

Questa intervista nasce proprio da lì: dal desiderio di capire cosa spinge un autore come Fox a tornare su un universo già amato da milioni di giocatori, e come si possa farlo senza ripetersi.

Parlando con Fox, si percepisce subito la sua convinzione che il videogioco non debba soltanto intrattenere, ma anche comunicare qualcosa di personale. Non si tratta di creare "solo" un’altra epopea di samurai, ma di raccontare un conflitto più intimo: quello tra eredità e identità, tra le aspettative del passato e la necessità di trovare una propria voce.

Durante la nostra chiacchierata, non ho avuto davanti un “director” nel senso classico del termine, ma un narratore che riflette sul proprio mestiere, consapevole delle aspettative e dei rischi di chi si misura con un nome così importante.

Insomma, questa prefazione vuole essere il punto di partenza di un confronto più ampio: un dialogo tra chi i giochi li crea e chi li vive, tra la visione autoriale e l’esperienza del giocatore.

Perché Ghost of Yotei non è soltanto un altro grande titolo d’azione a mondo aperto, ma una riflessione su ciò che resta quando il mito svanisce e rimane soltanto l’uomo. Buona lettura!