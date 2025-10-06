Microsoft si è messa in una posizione assurda e ha fatto tutto da sola. In questo clima di incertezze, con mille cancellazioni, centinaia di migliaia di licenziamenti, aumenti folli dei prezzi, voglio vedere dove trovano gente (sia lato sviluppatori che consumatori) disposta ad investire in un loro hw. Mi sa tanto di ultima possibilità e penso che l’unico modo per sopravvivere, nemmeno per vincere, ma solo per continuare ad esistere, sia di fare un ibrido PC Xbox, aperto a tutti gli store, e soprattutto che sia proposto in perdita, poiché anche avvicinarsi minimamente al prezzo di una PS6, a queste condizioni sarebbe da folli. Ce la possono fare? Oh sì, hanno soldi per vincere sei guerre, ce la faranno? Mmmmm… tanta paura! 🤣

