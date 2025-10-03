Dopo trentasette anni di carriera dedicati alla creazione di alcuni dei suoni più memorabili dell'industria videoludica, Dan Forden ha annunciato il suo addio a NetherRealm Studios. Il direttore audio, che dal 1989 ha contribuito a definire l'identità sonora della saga Mortal Kombat, lascia dietro di sé un'eredità che trascende i confini del gaming. La sua voce acuta che esclama "Toasty!" dopo ogni spettacolare uppercut è diventata parte integrante della cultura pop contemporanea, riconoscibile quanto il celebre "Game Over" degli arcade anni Ottanta.

L'esclamazione "Toasty!" ha debuttato nel 1993 con Mortal Kombat II, emergendo casualmente sullo schermo quando i giocatori riuscivano a concatenare mosse particolarmente efficaci. Quello che inizialmente sembrava un piccolo dettaglio ludico si è trasformato nel corso degli anni in uno degli easter egg più iconici dell'intero medium videoludico. La peculiare intonazione falsetto di Forden è riuscita a catturare perfettamente lo spirito irriverente e sopra le righe che caratterizza la serie NetherRealm.

Nel suo messaggio d'addio pubblicato sui social media, Forden ha spiegato le motivazioni della sua scelta con parole cariche di gratitudine: "Mercoledì è stato il mio ultimo giorno in NetherRealm. Abbiamo creato molte cose divertenti nel corso degli anni e sono davvero orgoglioso di quello che siamo riusciti a realizzare". L'audio director ha voluto sottolineare anche l'atmosfera creativa che ha caratterizzato il suo lungo percorso professionale, aggiungendo quanto sia stato "divertente creare tutto questo materiale".

La partenza di Forden avviene in un periodo particolarmente delicato per NetherRealm Studios, di proprietà di Warner Bros. Lo studio ha recentemente confermato che Mortal Kombat 1 non riceverà ulteriori contenuti scaricabili, né nuovi personaggi né capitoli narrativi aggiuntivi. Una decisione che ha deluso molti fan della serie, considerando che il gioco aveva ricevuto solo la Definitive Edition come ultimo aggiornamento significativo.

I numeri di vendita potrebbero aver influenzato questa strategia aziendale. Nonostante Ed Boon, responsabile dello sviluppo, abbia annunciato ad agosto che Mortal Kombat 1 ha superato i 6,2 milioni di copie vendute, il risultato appare modesto se confrontato con i successi precedenti. Mortal Kombat 11 aveva infatti stabilito nuovi record per il franchise, superando gli 11 milioni di unità del predecessore Mortal Kombat X per poi raggiungere quota 15 milioni nel 2022.

Interrogato dai fan sui motivi della sua decisione, Forden ha risposto con semplicità disarmante: "Ho pensato che fossi rimasto abbastanza a lungo. Voglio riappropriarmi di quel tempo per i miei interessi personali". Una scelta comprensibile per un veterano che ha attraversato quasi quattro decenni di evoluzione tecnologica e culturale nel settore.

NetherRealm ha già annunciato di aver spostato le proprie energie "sul prossimo progetto per renderlo il migliore possibile", anche se i dettagli rimangono avvolti nel mistero. Le speculazioni della community puntano verso Injustice 3, terzo capitolo della serie che porta i supereroi DC Comics nell'arena dei picchiaduro. Un ritorno alle origini che potrebbe rappresentare la strategia ideale per rilanciare l'interesse del pubblico.

Il mondo di Mortal Kombat continua comunque a espandersi su altri fronti. Mortal Kombat: Legacy Kollection, sviluppato da Digital Eclipse e pubblicata da Atari, è programmata per la fine di ottobre. Sul versante cinematografico, Mortal Kombat II ha subito uno slittamento significativo: la data di uscita è stata posticipata dal 24 ottobre 2025 al 15 maggio 2026. Warner Bros. e New Line Cinema sperano che la finestra estiva possa garantire risultati migliori al botteghino, forte dell'entusiasmo generato dal primo trailer.

Il cast del film include nomi di peso come Karl Urban, affiancato da Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle e Lewis Tan. Un ensemble che promette di portare sul grande schermo la spettacolarità e la brutalità che hanno reso celebre il franchise videoludico in tutto il mondo.