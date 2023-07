Diablo 4 arriverà su Xbox Game Pass? Spunta un nuovo indizio

Diablo 4 si è già rivelato uno dei più grandi successi del 2023, riuscendo a battere ogni record per la serie e diventando uno dei titoli più venduti di sempre per Blizzard, ma in futuro potrebbe essere possibile riuscire a scaricarlo anche gratis su Xbox Game Pass.

Una mossa che potrebbe essere legata all'attuale controversia per l'acquisizione di Activision Blizzard: un'operazione di mercato che spingerebbe Microsoft a portare il prima possibile i titoli più importanti della compagnia sul suo servizio in abbonamento.

Advertisement

E tra questi ci sarebbe ovviamente anche Diablo 4 (lo trovate su Amazon): sebbene gli sviluppatori abbiano già sottolineato di non avere attualmente in programma alcun ingresso su Game Pass, la situazione potrebbe cambiare improvvisamente nelle prossime ore.

Il forum Reddit GamingLeaksAndRumors ha infatti segnalato una curiosa pubblicità emersa nell'app PICPAY, un retailer brasiliano ufficiale per la vendita di gift card Xbox.

Al suo interno si faceva a tutti gli effetti riferimento a Diablo 4, sottolineando che è "disponibile ora" e che si poteva acquistarlo o "giocarlo su Xbox Game Pass".

La pubblicità in questione è stata però rimossa dopo poche ore, dato che si trattava chiaramente di un errore, ma trattandosi di un retailer ufficiale ha riacceso la curiosità su un possibile arrivo del quarto capitolo della saga sul servizio in abbonamento.

Resta pur sempre da sottolineare che Bobby Kotick ha già detto di essere contrario ai servizi in abbonamento, ma se l'acquisizione fosse davvero finalizzata sembra davvero difficile pensare a un futuro in cui i titoli della compagnia possano non essere disponibili gratuitamente sul catalogo.

Per il momento, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità sulla questione.

Nel frattempo, alcuni giocatori hanno iniziato a stancarsi delle poche attività disponibili dopo aver completato la campagna, ma Blizzard ha ammesso che non le dispiace se decidete di prendervi una pausa.